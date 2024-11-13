В одно мгновение потерял всю семью: новые подробности трагедии в Кривом Роге

В понедельник, 11 ноября, Кривой Рог подвергся российской ракетной атаке. Накануне в городе завершилась спасательная миссия, во время которой были обнаружены четыре погибших под обломками дома. Трагедия произошла в тот момент, когда мать кормила ребенка, а рядом в комнате играли другие дети.

Чудом выжил только мужчина, который в этот момент готовил завтрак. О новых подробностях ужасной трагедии – в эксклюзиве TSN.UA.

Российская ракета поразила жилой дом, в результате чего 33-летний Максим Кулик потерял всю свою семью: 32-летнюю жену Елену и троих детей. Трагедия произошла в тот момент, когда мать кормила двухмесячного младенца. Максим выжил, потому что во время ракетного удара оказался на кухне и провалился в квартиру соседей на нижнем этаже сразу после удара.

Спасатели ГСЧС разбирают место попадания в Кривом Роге / Фото: ТСН.ua

По словам друга этой семьи, криворожского фотографа Александра Дигтяр, он не может связаться с Максимом, поскольку последний пока не может разговаривать из-за пережитого шока.

"В момент попадания ракеты они были дома, это 5 членов семьи – он, жена и трое детишек. Жена кормила маленького ребенка, двое других детишек, 10-летний Кирилл и Демид, которому было 2,8 – играли рядом. Максим пошел на кухню что-то взять, возможно, воды или за салфетками. Раздался взрыв, Макс оказался на втором этаже, в кухне. у соседа. Он стал пытаться попасть на свой этаж, но из-за обрушившихся перекрытий не смог этого сделать",– рассказывает Александр Дегтир.

О семье Куликов Александр говорит, что это была позитивная и жизнерадостная семья. Для Максима его дети и жена были самыми важными, они планировали рождение четвёртого ребенка. Сейчас Максим потерял все, что имело для него значение.

Местные жители несут цветы и игрушки на место трагедии.

"Сейчас с ним его родители, брат, с Максом невозможно связаться, он не разговаривает… Завалы разбирали около 14 часов. Как я понял, то попадание было как в ту комнату, где были Елена с детьми. Весь стояк рухнул. Мне кажется, что ракета сверху попала, прошла сквозь и в их комнату, после чего все посыпалось. Кирпичный дом рассыпался как песочный", – говорит Александр.

На место трагедии жители города несут цветы и детские игрушки. 13 ноября в Кривом Роге – День траура.

" В ОДНУ МИГ ПОТЕРЯЛ ВСЕ СЕМЬЕ: жену и троих деток. Детали трагедии в Кривом Роге " – в эксклюзиве TSN.UA

Напомним, что это уже далеко не первый случай, когда россияне забирают жизни украинских детей вместе с их родными. В начале сентября во Львове в результате российской атаки погибли Евгения Базилевич и трое ее дочерей, самой маленькой из которых было 7 лет. Папа – Ярослав – получил ранение.

Читайте также: