В Славутиче рассказали об уникальном опыте / © Associated Press

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Россияне заявляют, что уже завершили подготовку к новым атакам на украинскую энергетику. Однако Украина выдерживает энергетический удар уже более трёх лет. Люди сами, не дожидаясь новых ударов, делают свои дома и общины энергоэффективными.

Журналистка ТСН Наталья Островская отправилась в самый молодой город Украины — Славутич, расположенный в Черниговской области. Этот город дважды пережил тотальный блэкаут и сделал из этого решительные выводы. Создание «Энергетического острова», солнечные панели на крышах школ и детских садов, когенерационные установки и собственная «народная солнечная электростанция» — как жители Славутича борются за энергонезависимость, смотрите в специальном репортаже из Полесья.

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Народная солнечная электростанция на крыше дома культуры

В 12 километрах от границы с Беларусью расположен Славутич — самый молодой город Украины, построенный для работников Чернобыльской АЭС. В то время как энергетическая тема для этого региона долгие годы была тяжёлой и болезненной, Славутич решил написать свой собственный автономный сценарий.

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Местный Биг-Бен на центральной площади, классический универсам и современный бассейн, куда съезжаются люди со всей области, — это самые популярные места города. Но среди них есть одна, которую с земли просто так не увидеть.

Это была обычная крыша дома культуры, а необычной она стала тогда, когда здесь установили народную солнечную электростанцию. Она принадлежит жителям Славутича и жителям соседних областей, которые объединились в кооператив, приобрели паи в виде вот таких панелей, а выработанную электроэнергию сдают в общую сеть и получают за это деньги по «зеленому тарифу».

«Одна имущественная доля стоила 15 тысяч гривен. Кто-то купил одну, кто-то две, а есть и такие, кто — 70. Когда мы говорим о доле, возникает ассоциация с землёй. А здесь — электричество. Но идея та же, что и при раздаче земель. Кооператив — это такая форма управления, когда люди скинулись деньгами ради совместного производства электроэнергии», — рассказывает председатель кооператива Дмитрий Вербицкий.

Дмитрий собрал вокруг себя около сотни человек. Жители Славутича и окрестных районов собрали более 3 миллионов гривен. На эти средства построили электростанцию мощностью 400 киловатт, расположенную на трех крышах.

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«Если на каждую квартиру приходится по 5 кВт, то, соответственно, этой мощности хватит на несколько многоэтажных домов», — отмечает председатель кооператива.

Опыт двух тотальных отключений электроэнергии

Славутич дважды погружался в полную темноту. Впервые — в 2022 году во время оккупации, когда российские танки проезжали по центральной площади города.

«И они с автоматами, по несколько человек, бегали по коттеджам. Я так испугалась — словами не описать! Думаю, на следующий день пойду на рынок и узнаю новости», — вспоминает тот самый страшный период местная жительница Любовь Николаевна.

Те, кто не привык узнавать новости на рынке, шли на центральную площадь и заряжали свои гаджеты прямо от общей солнечной электростанции.

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А вот для Оксаны и её маленького сына Артура настоящим испытанием стала прошлогодняя зима, когда после вражеского попадания по подстанции жители города оставались без света 4 дня подряд.

«Самые большие трудности возникали именно с приготовлением еды», — делится Оксана.

Однако одна только солнечная электростанция не спасет город во время длительных аварийных отключений электроэнергии — необходим комплексный подход.

«Если говорить о блэкауте, то здесь должна быть четкая система и баланс», — подчеркивает Дмитрий Вербицкий.

Как работает «Энергетический остров» в Славутиче

Именно поэтому после суровой зимы город в ускоренном темпе приступил к строительству полноценного «Энергетического острова». Мэр Юрий Фомичев, который также имеет личные доли в кооперативе, демонстрирует разработанную систему.

«Если не будет газа — будет очень тяжело. Если не будет электричества — мы выживем, Славутич точно», — уверенно заявляет мэр Юрий Фомичов.

В городе построили уникальную систему тепло- и энергоснабжения:

Частные компании построили две котельные, работающие на древесных отходах ;

Установлены солнечные электростанции на крышах детских садов и школ ;

Запущены когенерационные установки , которые одновременно производят и тепло, и электроэнергию;

Проведена модернизация насосов для циркуляции воды.

«Примерно половину города можно обеспечить только за счет этого — поочередно переключаясь и работая по графику. Эту новую установку мы запустили как раз после последнего блэкаута», — добавляет мэр.

Юрий Фомичев делится секретом: в Славутиче проживает много квалифицированных энергетиков, которые помогают в проведении точных расчетов, а оборудование финансируется как из местного бюджета, так и за счет средств международных партнеров. Мэр подчеркивает: на укладку тротуарной плитки или ремонт центральной площади из городского бюджета не потратили ни копейки — это полностью международный проект в рамках программы «Безбарьерный город».

Любовь Николаевна живёт в Славутиче с момента его основания уже 37 лет. Она отмечает, что за полчаса город можно обойти пешком, но больше всего ценит его за людей, которые умеют сплотиться.

Международный опыт и масштабирование в Украине

Пример объединения людей в подобный кооператив пока что является уникальным для Украины, но является обычной практикой в Европе.

Например, в Австрии новатора Фрица Герцога в свое время считали сумасшедшим, когда он собрал вокруг себя 200 единомышленников. Вложив по 1000 евро, они построили свою первую ветряную мельницу. Сегодня это энергетическое сообщество насчитывает уже около сотни ветряных мельниц, а их городок обрёл полную энергонезависимость.

По примеру Австрии и Славутича такой опыт уже начинают внедрять в других уголках Украины. Агентство устойчивого развития «Синергия» в настоящее время помогает создать энергетические кооперативы в Мерефянской общине в Харьковской области и Теофипольской общине в Хмельницкой области.

«Прежде всего необходимо определить, какую именно потребность вы хотите удовлетворить: обеспечение водоканала электроэнергией или автономное производство. Например, мы работаем с одним из ОСМД — у них из-за отсутствия централизованного горячего водоснабжения во всех квартирах установлены бойлеры. Зимой во время отключения электричества нет возможности подогреть воду. Они мечтают установить тепловые насосы и ради этого готовы объединиться с бизнесом на первом этаже», — объясняет председатель правления Агентства устойчивого развития «Синергия» Виктория Вострякова.

Пошаговая инструкция: как создать собственное энергетическое сообщество

Соберите команду: найдите как минимум троих единомышленников, которые будут двигаться с вами в одном направлении. Подготовьте документы: составьте устав и проведите учредительное собрание, на котором изберете председателя и определите размер имущественной доли. Зарегистрируйте юридическое лицо: юридически этот процесс схож с регистрацией ОСМД или общественной организации — всё оформляется через ЦНАП и налоговую службу. Получите технические условия: оформите ТУ на подключение объекта генерации к электрическим сетям. Выберите модель реализации: определите, как именно сообщество будет использовать или продавать произведенную электроэнергию.

В Славутиче выбрали продажу электроэнергии по «зеленому тарифу». Каждый участник получает дивиденды — например, Дмитрий Вербицкий получает примерно 3 тысячи гривен в год с одного пая. Впрочем, мужчина подчеркивает, что этот проект не связан с заработком.

«Это демократическое вовлечение людей в процесс. Это как ТСЖ — совместная собственность. В природе не может существовать контрольного пакета акций», — заключает Дмитрий.

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