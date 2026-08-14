В одном из городов Украины приняли радикальное решение в отношении самокатов

В Черновцах запретили самокаты / © Unsplash

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В Черновцах депутаты городского совета запретили их прокат на территории города.

Все из-за многочисленных жалоб горожан на беспорядочную парковку, постоянные нарушения правил дорожного движения и опасность для пешеходов.

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Об этом говорится в репортаже ТСН.

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Две недели на демонтаж или принудительная эвакуация

В связи с решением сессии городского совета компании, сдающие в аренду самокаты, должны полностью убрать их с улиц в течение двух недель.

Кроме того, компании, занимающиеся каршерингом, обязаны демонтировать:

зарядные станции;

прочее сопутствующее оборудование.

Если это не будет сделано в установленный срок, добавляют в горсовете, коммунальщики самостоятельно эвакуируют самокаты на специальные площадки за счет их владельцев.

Решение горсовета касается исключительно сервисов аренды. На частные электросамокаты эти ограничения не распространяются.

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«Чтобы они вовремя убрались с улиц»: позиция депутатов

В ходе обсуждения решения на сессии горсовета депутаты подчеркнули необходимость реального выполнения постановления, а не лишь формального голосования.

«Мне важно, чтобы мы не просто проголосовали за расторжение этих меморандумов, а чтобы все эти электросамокаты своевременно исчезли с улиц. А не просто чтобы было принято решение — и они продолжили свою деятельность на территории нашего города», — подчеркнули в горсовете.

Опыт других городов Украины

Черновцы — не первый город, где проголосовали за подобные ограничения для микромобильного транспорта:

Одесса: запрещено кататься на самокатах по «Трассе здоровья» из-за большого количества столкновений с пешеходами;

Львов: действуют ограничения на движение самокатов и роликов в отдельных пешеходных зонах.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ПОВЫШАТ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ! В Черновцах ЗАПРЕТИЛИ самокаты? | ТСН 17:00 14 АВГУСТА

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