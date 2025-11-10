В одном из областных центров Украины из-за обстрела РФ произошел блэкаут: люди рассказали, как выживают

В Харькове произошел блэкаут из-за атаки РФ / © Associated Press

В результате российских обстрелов в Харькове почти трое суток не работало метро. Сегодня утром на остановках маршрутных автобусов выстраивались длинные очереди. Горожане доставались до работы часами. А в домах кое-где вместе со светом исчезла и вода, люди набирали ее в скважинах.

Об этом говорится в материале корреспондент ТСН Юлии Бойко.

Корреспондент ТСН Юлия Бойко расскажет, улучшилась ли ситуация.

«Утро понедельника в Харькове началось без метро. Из-за обесточивания подземка остановилась, и тысячи людей вынуждены были добираться до работы, как могли», — говорит корреспондент ТСН.

Жители Харькова рассказывают, что некоторым удалось быстро добраться до работы. Однако многие долгое время ожидали маршрутку.

«Я еду с Холодной горы. Ехала 3 трамваем на Советскую, ждала его где-то минут 20. Рассказывали, что на предыдущий трамвай не все влезли. Но на мой влезли все. Сейчас жду 55», — говорит жительница Харькова.

Харьковский метрополитен не работал три дня, и только сегодня в восемь утра возобновил работу. Запустить подземку пытались еще накануне, но тогда из-за нехватки электроэнергии она проработала около часа. Сегодня поезда снова двинулись, однако как говорят горожане, интервал движения достигает получаса.

За неимением электроэнергии выходными целые районы города остались без света. Поэтому во многих домах не было и воды, не работали помпы. Возле скважин, где харьковчане традиционно набирают питьевую воду, выстраивались длинные очереди. Воду сегодня с утра таки дали, но люди продолжают запасаться. Говорят, не знают, что будет завтра.

В области действуют графики отключения электроэнергии. Энергетики применяют одновременно от двух до четырех очередей, чтобы удержать стабильность энергосистемы.

