В одном из районов Киева бушевал масштабный пожар: что горело

Во время тушения пожара обнаружены двое пострадавших.

В Киеве загорелся масштабный пожар.

Очевидцы публикуют в социальных сетях фото черного дыма, поднимающегося над многоэтажками в небо.

Как рассказали сайту ТСН.ua в главном управлении ГСЧС Киева, загорелось здание по улице Бережанской, 9 в Оболонском районе столицы.

"Произошло возгорание в одноэтажном складском здании. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Наши подразделения уже работают на месте", — рассказали ТСН.ua в ГСЧС Киева.

В 15:27 пожар локализован на площади 100 квадратных метров, а в 15:37 – ликвидирован.

Во время тушения пожара были обнаружены двое пострадавших. Один – с ожогами рук, а другой – с отравлением продуктами горения. Спасатели передали пострадавшим медикам.

Во время тушения пожара обнаружены два пострадавших / Фото: из соцсетей

На месте работали 28 спасателей и семь единиц техники.

Тушение пожара на Бережанской / Фото: Управление ГСЧС Киева

Напомним, на Подоле горело историческое здание.