В одном из самых многодетных сел Украины, где в семье есть и по 19 детей, со страхом ждут начала онлайн-обучения

Детям часто не хватает гаджетов, или места для учебы, в соседних комнатах слышны уроки каждого из братиков и сестричек.

В семье Колодичей – семеро детей, но для полесской деревни это не так и много. Это село – одно из самых многодетных в Украине, говорится в ТСН.19.30.

«Семей многодетных у нас где-то до 300. Больше всего в семье 19 детей, 12 есть, 15 есть», – говорит староста округа Николай Ковалевич.

Пока у Колодичев просыпается самый молодой 11-месячный Мирославчик, его старшие сестры – шестиклассница Светланка и второклассница Соломийка – готовят учебники, по которым будут учиться в этом году. Учиться все будут онлайн, потому что совсем рядом белорусская граница, которая несет опасность. "Я видела как в небе летели ракеты и от этого было очень страшно", — вспоминает Светланка.

Поэтому совет обороны области решил: школьники и дошкольники даже в 40-километровой зоне от границы будут оставаться дома. «Мы будем иметь возможность открыть школы в офлайн-режиме в этой зоне при условии, что они полностью соответствуют характеристикам безопасности», — говорит глава военной администрации Ровенщины Виталий Коваль.

А пока родители организуют все для онлайн-уроков, как только могут, для пяти учеников в одном доме это сделать непросто. «У нас 3 телефона, стараемся подключаться, к учителям звоним по телефону, здесь учительница живет близко – соседка, ходим к ней», — рассказывает мама школьников.

Соседка – учительница Соломейки Татьяна Владимировна признается, учить онлайн, когда в одной комнате несколько братьев и сестер из разных классов овладевают своими темами — еще то удовольствие. «Слышны и учителя других, которые объясняют и детей из других классов, которые отвечают», — рассказывает учительница.

Так что, шутит, дети одновременно могут сразу несколько классов закончить. Татьяна Владимировна учит часть второклассников, их в селе немало – 4 класса, а это 104 ученика.

Всего здесь, в сельской школе более тысячи учеников, но пока открыть для них школу не могут, поэтому в приграничном селе обустраивают свою систему онлайн-обучения. Вот хотя бы дежурство гаджетов в семьях, которых не всегда хватает. «Телефоны не все могут, еще и маленьким деткам. Ну обещают, что в этом году за лето немного подзаработали денег, ходили за ягодами и будут стараться уже покупать гаджеты», — говорит учительница.

Главное сейчас, говорят родители – безопасность детей. И обещают, чтобы овладели наукой как следует, объединиться с учителями и помочь своим школьникам.

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