Торговую сеть могут оштрафовать на сумму от 30 до 300 тысяч гривен.

В одном из столичных маркетов киевляне купили батон с «сюрпризом». Под упаковкой, на скобках хлеба, они обнаружили дохлую мышь. Видео и фото батона с «живностью» распространяется по социальным сетям.

В главном управлении Госпродпотребслубы Киева нас заверили, что проверят информацию о мыши в батоне.

«Что касается подобных фото и видео, то могу вас заверить, что за 5 лет работы подобные случаи ни разу не подтвердились. Обычно такие фото и видео оказываются ложными. Или попыткам потребителя дискредитировать торговую сеть или производителя. То есть мышь могли просто засунуть к батону и обвинить магазин в том, чего нет. Если подобные случаи бывают, то мы моментально реагируем и выезжаем с проверкой на объект в тот же день. Но после официального обращения потребителя.

Они могут обратиться в нашу службу по телефону или отправить письмо на электронный адрес. Поэтому советую потребителям, если вы увидели в супермаркете птиц, или мышь в хлебе, или у вас есть сомнения в происхождении продуктов питания – официально сразу обращаться к нам, а не к социальным сетям. Я лично не верю, в то, что в батоне была дохлая мышь. Подобных случаев у нас еще не было», – рассказал сайту ТСН.ua Олег Рубан, начальник главного управления Госпродпотребслужбы Киева.

Он добавляет, что за подобное нарушение торговая сеть может быть оштрафована на сумму от 30 до 300 тысяч гривен, в зависимости от нарушений. Или даже закрыть магазин.

«Мы проверим информацию, которая распространяется в социальных сетях. Будем благодарны потребителю, обнаружившему животное в батоне, если он официально обратится к нам. Тогда мы обязательно проверим супермаркет, о котором идет речь», – добавляет Олег Рубан.

Напомним, киевлян испугали необычные яркие точки в небе, светящиеся в ночное время. Жители столицы сначала писали, что это какие-то летательные аппараты связанные с войной, а позже выяснилось, что явление в небе не имеет никакого отношения к авиации или дронам.

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