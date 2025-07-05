В одной из бригад появились "проводники": чем занимаются эти военные

Военные "Хартии" / © ТСН

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В бригаде "Хартия" появились проводники — военные, которые ориентируются на местности лучше навигаторов. Они проводят других бойцов к позициям и выводят обратно. Часто — рискуя не меньше, чем те, кто остается на «нуле».

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Юлии Бойко.

«Слива» и «Смерч» — проводники 13-й бригады НГУ «Хартия». Невидимый тыл пехоты. Задача — сопровождать группы в самых горячих точках фронта. Тихо, без потерь.

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«Перевести людей из точки А в точку Б — довести группу до позиции в безопасности. Если надо — принести БК, воду, продукты. Берем все необходимое и несем вместе с ними», — говорит «Слива»

«Проводника вызывают, когда надо помочь — завести, вывести или нести часть груза за пехоту. Потому что не все могут справиться. Мы еще и морально поддерживаем», — говорит «Смерч».

Проводник — неформальная роль, которая в «Хартии» с недавних пор стала официальной должностью. «Смерчу» и «Сливе» предложили ее, потому что хорошо ориентируются на местности. Оба бойца не новички, раньше в этой бригаде служили пехотинцами. Теперь они отвечают не только за себя — а за каждый шаг группы, которую ведут. Маршрут — каждый раз другой. Там где было безопасно час назад, сейчас может ждать смерть.

Следят за небом, проверяют землю, следят за «беспилотниками». Иногда — просто ждут. Кажется, самое трудное — дойти до передовой. Но проводники говорят — вернуться еще сложнее.

Дата публикации 19:29, 04.07.25 Количество просмотров 6 Они проводят бойцов к позициям! В бригаде "Хартия" появился новый тип военных

«В одну сторону — 20 километров. Провел группу — сразу обратно. 40 км за день. И так каждый день. Ребята сначала говорили: проводник ничего не делает. А потом пошли с нами — и поняли, какая это тяжелая работа», — говорит «Слива».

Проводники, говорят их командиры — это и грузчики, разведчики и психологи, потому что часто надо не только показать путь, но и поддержать бойцов группы. Опыт «Хартии» оказался успешным, поэтому сейчас должности проводников начинают внедрять и в других подразделениях.

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