В одной из областей Украины расширили зону принудительной эвакуации

В Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации / © ТСН

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В Харьковской области значительно расширяют зону эвакуации. Граждан массово вывозят из приграничных районов области, а в транзитном центре Харькова за последний месяц поток переселенцев вырос почти вдвое. Полицейские и волонтеры спасают людей под постоянным прицелом вражеских дронов.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Юлии Бойко.

Какова ситуация в Харьковской области

Полная темнота, дороги, испещрённые острыми обломками, и постоянный грохочущий гул вражеских беспилотников в небе. В таких крайне тяжёлых условиях харьковские «Белые ангелы» круглосуточно вывозят людей из прифронтовых населённых пунктов. Военные РФ буквально стирают приграничные украинские села с лица земли, поэтому оставаться там для гражданских — это ежеминутный смертельный риск. Наша съёмочная группа провела ночь вместе с эвакуационными экипажами. Под интенсивным обстрелом из прифронтовой общины удается вывезти маму с двумя детьми и пожилую бабушку.

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На обнародованных кадрах запечатлен трогательный момент: маленькому мальчику перед посадкой в бронированную машину осторожно надевают защитную военную каску.

Этой семье очень повезло — они вовремя решились уехать. Впрочем, не все жители готовы спасаться самостоятельно. Там, где официально объявлена принудительная эвакуация детей, правоохранителям приходится часами уговаривать взрослых вывезти своих детей. Но самый большой вызов для «Белых ангелов» — это сама дорога. Враг устроил настоящую кровавую охоту на их спасательный транспорт.

Андрей Абросимов, руководитель эвакуационной группы «Белые ангелы»: «В настоящее время самая большая проблема — это расширение радиуса так называемой зоны опасности со стороны Российской Федерации. Дроны, беспилотники „Молния“ и всё прочее, что залетает всё дальше и дальше в наш тыл. И из-за этого очень трудно добираться до намеченных населённых пунктов».

Эвакуация пешком и очереди в транзитном хабе Харькова

Из-за постоянной охоты российских беспилотников на украинский спецтранспорт бронированные полицейские автомобили теперь не всегда могут физически прорваться. Чтобы спастись от гибели, жителям некоторых отрезанных приграничных сел приходится самостоятельно идти пешком несколько километров до более безопасных мест, где их оперативно забирают эвакуационные экипажи.

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Всех, кого удается успешно вывезти из-под интенсивных обстрелов, доставляют в Харьков. В местном транзитном центре сейчас шумно и стоят большие очереди — сюда ежедневно прибывают десятки людей из разных уголков области. Они оставили на произвол судьбы все своё нажитое имущество, чтобы просто выжить.

В транзитном центре переселенцам сразу предоставляют горячее питание, выдают предметы первой необходимости и оформляют государственную помощь. Но поток людей за последний месяц стремительно вырос почти на 40 процентов — сейчас центр ежедневно принимает более сотни эвакуированных. Из-за такого огромного наплыва свободных мест для долгосрочного размещения непосредственно в Харькове катастрофически не хватает.

Сергей Мусиенко, координатор транзитного центра: «Мы активно размещаем людей, но свободных мест очень мало, очень мало. Потому что это харьковская эвакуация, харьковчане — они хотят остаться жить именно в Харькове. И, к сожалению, сейчас в городе всё переполнено, всё полностью занято. То же самое и с маломобильными людьми, которых эвакуируют и привозят к нам — гериатрические учреждения, приюты также заполнены под завязку. И сейчас очень большая проблема именно с размещением этой категории людей».

Решение Совета обороны: обязательный и принудительный выезд

В профильном ведомстве успокаивают людей и уверяют: никого не оставят без крова, переселенцев в случае необходимости будут перенаправлять в другие, более безопасные регионы страны. Между тем, в связи со значительным обострением ситуации с безопасностью на пограничной территории Совет обороны области принял официальное решение существенно расширить зону обязательной эвакуации.

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В частности, срочно эвакуироваться вынуждены жители сорока приграничных сел Шевченковской общины, где под вражеский обстрел всё чаще попадает и само поселение Шевченково.

Олег Синегубов, глава Харьковской областной государственной администрации: «Раньше мы принимали такие решения в отношении населенных пунктов, входящих в эту общину, которые находились непосредственно ближе к врагу. Теперь настала очередь самого этого крупного населённого пункта, потому что враг продолжает наносить удары и с помощью управляемых авиабомб разрушает там гражданскую инфраструктуру, а затем продвигается дальше. В таких условиях становится ещё сложнее оказывать там услуги по оказанию экстренной скорой медицинской помощи и обеспечению функционирования подразделений ГСЧС».

Обязательную эвакуацию гражданского населения объявили также для 20 населенных пунктов Богодуховского района. В Дергачевской общине из-за ежедневных ожесточенных обстрелов семьи с детьми из приграничной зоны будут вывозить в строго принудительном порядке. Людей настоятельно просят не ждать, пока вражеские снаряды полностью разрушат их дома, а уезжать уже сейчас — пока к их населенным пунктам еще физически могут прорваться спасательные бригады.

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