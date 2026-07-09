В одной из областей Украины заживо замуровали птиц, занесенных в Красную книгу: подробности громкого скандала

Сиворакша

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В Кировоградской области зафиксирован случай жестокого и умышленного истребления птиц. В поселке Новая Прага неизвестные забили бутылками норы в карьере, где гнездятся пчелоеды и редкие сероракши, занесенные в Красную книгу Украины.

Факт экоцида активно обсуждается в сети, ведь из-за блокировки гнезд птицы и их потомство оказались в смертельной ловушке. По версии зоозащитников, к этому преступлению могут быть причастны местные пчеловоды, которые таким образом решили «отомстить» пернатым за съеденных пчел.

Почему этот случай является уникальным и катастрофическим

В Украинском центре кольцевания птиц решительно осудили такие действия. Орнитологи объясняют, что в Кировоградской области сформировалась уникальная для Центральной Украины популяция серошей. Сейчас эти птицы еще достаточно распространены на юге страны — в Одесской и Николаевской областях. Однако заброшенные карьеры Кировоградской области стали для них идеальным домом.

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Руководитель Украинского центра кольцевания птиц Анатолий Полуда в комментарии ТСН.ua отметил , что обвинения в адрес птиц со стороны пчеловодов абсурдны.

«В Кировоградской области есть ряд карьеров, в которых в течение длительного времени добывали различное сырье. Там сложились благоприятные условия для гнездования пчелоедов и сиворакш. Что касается блокирования нор бутылками, то, вероятно, это сделал какой-то идиот-пчеловод. К сожалению, есть такие люди, которые считают, что пчелоеды наносят ущерб их пасеке. Но это полная чепуха. Я сам пчеловод и как орнитолог знаю, что обычно пчелоеды ловят трутней. Они крупнее пчел, поэтому становятся добычей для птиц. Но процент уничтоженных рабочих пчел и трутней — ну очень и очень мал», — объясняет ученый.

По словам специалиста, из-за жадности и ошибочного представления о том, что птицы являются врагами пчел, злоумышленники уничтожают целые колонии, забивая норы палками и бутылками.

«Если в гнезде на момент блокировки находились взрослые птицы или маленькие птенцы, то они просто погибнут. Поэтому я считаю этот поступок крайне постыдным и бездушным. Было бы хорошо выяснить, кто именно это сделал. И этот человек должен понести за содеянное уголовную ответственность. Если погибла пара краснокнижных сероракш, то злоумышленник должен выплатить штраф в тысячу гривен. А если речь идет о частичном или полном уничтожении гнездовой колонии, то штраф будет значительно больше», — подчеркивает орнитолог.

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Что известно о сиворакше и пчелоеде

Пчелоеды и сероглазые сороки относятся к группе птиц тропического происхождения. У них яркая окраска, нетипичная для нашей фауны.

Им присущи следующие биологические особенности:

Пчелоеды ловят добычу в полёте, охотясь на пчел, трутней, стрекоз, слепней и оводов. В то же время сиворакши ловят на земле кузнечиков, сверчков, саранчу. Обычно они сидят на наблюдательном пункте (дерево, обрыв) и ждут свою добычу.

Сиворакши — одиночки, живут отдельными парами, часто селятся в колониях пчелоедов, имеют яркое голубое оперение. В 1970-х годах численность вида катастрофически сократилась из-за массовых авиаопрыскиваний лесов различными инсектицидами. После запрета опрыскивания лесов с помощью авиации численность сиворакш начала восстанавливаться, в частности в некоторых районах Полесья.

Пчелоеды— гнездятся колониями по 15–50 пар на небольших территориях, роя норы в глинистых обрывах.

Пчелоеды / © Фото из открытых источников

«Когда-то сероракши гнездились даже под Киевом, например, в карьере недалеко от Бортничей. Это был обычный вид. Если в безлесных районах он гнездится в норах, то в Лесостепи и Полесье сиворакши селятся в дуплах, старых бортях (специальные большие дуплянки для привлечения пчел).Поэтому эффективным методом увеличения численности этих птиц является развешивание искусственных гнездовий для них. В связи с этим уместно упомянуть сотрудников Ровенского природного заповедника, в частности Михаила Франчука, которые, используя этот метод, в несколько раз увеличили местную гнездовую популяцию», — добавляет Анатолий Полуда.

Как найти злоумышленника?

Научное сообщество и общественность возмущены этим инцидентом. Большинство сходится во мнении, что подростки не могли поступить так ради развлечения — это целенаправленное действие взрослого человека.

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Орнитолог убежден: «Теоретически найти злоумышленника можно. Начинать нужно с пасек, расположенных вблизи места гнездования птиц, на расстоянии до километра. Я уверен, что это сделал кто-то из недалеких пчеловодов, ведь, к сожалению, в каждой популяции хватает недоумков. Причём подобные случаи случаются очень часто именно из-за невежества и жадности людей. А в данном случае человек проявил ещё и невероятную жестокость. Мед того не стоит. В каждой пчелиной семье от 5 до 10 тысяч рабочих пчел, максимум, что могут поймать пчелоеды, — это 50–100 пчел. Но и этого не будет, потому что, как я уже говорил, они охотятся преимущественно на трутней, а не на пчел», — подытоживает Анатолий Полуда.

Что говорят в полиции

Действиями неизвестного убийцы краснокнижных птиц уже заинтересовались правоохранительные органы Кировоградской области после того, как эта история вызвала резонанс в социальных сетях. Там уверяют, что инцидент зарегистрирован в установленном порядке.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства. По завершении проверки будет дана соответствующая правовая оценка и принято решение в соответствии с требованиями действующего законодательства», — сообщили ТСН.uaв полиции Кировоградской области.

Напомним, в Одесскую область вернулась одна из самых красивых птицукраинской фауны — сероракша. Из-за яркой бирюзово-синей окраски её часто называют «тропическим гостем».

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