В одной из стран ЕС сокращают выплаты некоторым беженцам из Украины: кого это касается

В Германии сокращают выплаты украинцам / © ТСН

Реклама

В Германии сокращают социальные выплаты украинцам. Об этом договорились в немецком правительстве, так пишет сразу несколько немецких СМИ.

Согласно новым правилам, украинцы, прибывшие в страну после 1 апреля 2025 года, больше не будут получать так называемую «гражданскую помощь». Ранее эта сумма составляла 563 евро в месяц на человека, дополнительно оплачивали жилье и коммунальные услуги.

Зато украинских граждан, прибывших после 1 апреля 2025 года, будут считать просителями убежища. Поэтому им будут начислять примерно 440 евро в месяц. Также будут определенные ограничения в доступе к интеграционным курсам и предоставлению услуг по интеграции. Таким образом почти четырехлетний период особого статуса для украинских беженцев в Германии завершается.

Реклама

Сначала правительство планировало применить реформу задним числом — ко всем украинцам, которые прибыли после 2022 года. Но земли и муниципалитеты выступили против: говорят, бюрократическая нагрузка была бы слишком большой, а перерасчет помощи практически невозможен.

Сейчас в Германии проживает более миллиона украинцев. Идея ограничить выплаты украинцам принадлежит партии канцлера Германии ХДС/ХСС. Там рассчитывают, что новые правила подтолкнут беженцев быстрее выходить на рынок труда.

Зато критики говорят, что это решение не сэкономит средств государству, а только усложнит интеграцию украинцев в немецкое общество. Новое правило планируют принять на следующей неделе.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 новости 13 ноября. Задержание фигурантов «МИДАС»! ВЗРЫВЫ в РОССИИ! СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП