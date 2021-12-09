В Офисе президента Украины назвали ключевую тему разговора Байдена с Зеленским

Общение американского и украинского президентов не было ограничено временными рамками.

Телефонный разговор президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским отвечал тем вызовам, которые стоят перед Украиной.

Об этом сообщил 9 декабря в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига.

По его словам, общение Байдена с Зеленским было разговором президента воюющей страны с лидером страны, которая является ключевым союзником и лидером евроатлантического мира. Как отметил Сибига, он был адекватным тем вызовам, которые сегодня стоят перед нашим государством.

"Разговор был предметным, продуктивным и наполненным содержанием. Ключевым был вопрос безопасности в оборонно-военной сфере и энергетической сфере", — отметил заместитель председателя ОПУ.

Также читайте О Путине, войне с Россией и помощи Украине от США: основное из разговора Зеленского с Байденом Андрей Сибига подчеркнул важность того, что общение Байдена и Зеленского не было ограничено временными рамками, то есть лидеры стран могли говорить столько, сколько требовалось для решения всех главных вопросов.

Ранее в ОПУ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным. Главное, чтобы это помогло урегулировать конфликт с РФ.

Напомним, Германия и Франция хотят провести нормандскую встречу министров иностранных дел в кратчайшие сроки. Также дипломаты надеются на поддержку их предложения и другими участниками нормандского формата.

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