В "Охматдете" из желудка девушки достали зубную щетку: это уже третий случай за год

В "Охматдете" из желудка девушки достали зубную щетку: это уже третий случай за год

Врачи щетку оставили себе в большую коллекцию.

Уже в третий раз за этот год врачам столичного "Охматдета" приходится делать сложные манипуляции, чтобы извлечь из детских желудков через пищевод зубные щетки. Глотают их дети с расстройствами пищевого поведения, нечаянно, но в ущерб себе.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Зубная щетка в желудке – это уже третья случай за этот год у эндоскопистов больницы. «Нам тоже трудно понять, как дети проглатывают их. Они прошли пищевод и попали в желудок, в желудке они занимали весь просвет», — рассказывает врач Яна Кравченко.

Чтобы извлечь предмет из желудка, потребовалась сложная эндоскопическая операция. 17-летнюю девочку спасала команда из шести медиков. Вытаскивали час и это было, рассказывает Ирина Коломоец, очень нелегко – щетка постоянно «убегала» от врачей – ее поддевали специальной петлей.

Так же спасали и двух пациенток, которые были до этого. Правда, тогда глотнули ручки от щеток, а они были короче.

17-летнюю пациентку врача из «Охматдета» уже выписали домой, щетку оставили себе в большую коллекцию. Но раньше это были мелкие предметы и глотали их дети случайно. Проглоченная зубная щетка это уже не случайность, а орудие для рвоты. "Сначала помогали два пальца, потом, когда два пальца уже не помогают, дети начинают брать посторонние предметы, чтобы надавить на корень языка", — добавляет врач.

Врачам столичного "Охматдета" приходится 3 раз за год вытаскивать зубную щетку из пищевода ребенка

Это расстройство пищевого поведения, когда люди недовольны собой и пытаются похудеть, даже когда это не нужно. Это нарушение, затрагивающее все младших. «Это систематическая работа на самоуничтожение, хотя под видом самосовершенствования», – утверждает психолог Юлия Халевич.

Она объясняет, что этот этап расстройства пищевого поведения, когда ребенок нуждается в психиатрическом сопровождении. Но родителям важно заметить эти нарушения раньше. Хотя бы 15 минут в день интересоваться жизнью своего ребенка и его самооценкой.

Вес ребенка не является показателем – пациентки «Охматдета» со щетками в желудках не имели лишнего веса. «Вопрос не о теле, вопрос о том, любят ли меня. Все не начинается со щетки, начинается с подавленного настроения. Начинается с трудностей со сном, меняется поведение», – добавляет нейропсихология Юлия Халевич.

Советы психолога просты — вовремя обратиться к психотерапевту и, как бы это банально ни звучало, дать детям чувствовать любовь.

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