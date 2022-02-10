В "Охматдете" провели успешную неродственную ТКМ: как врачи провожали свою пациентку и какой сюрприз устроили

В "Охматдете" провели успешную неродственную ТКМ: как врачи провожали свою пациентку и какой сюрприз устроили

Шанс на жизнь девочке подарила многодетная 24-летняя женщина из Польши.

В "Охматдете" успешно провели неродственную трансплантацию костного мозга 8-летней Веронике, у которой произошел рецидив лейкемии. Донорские клетки прижились и маленькую киевлянку здоровой выписали домой.

О том, как врачи "Охматдета" провожали свою пациентку и какой сюрприз устроили для девочки – 10 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.

По традиции, которую ввели врачи отделения, ребенок на выписке звонит в колокол победителя. Это означает, что определенный этап лечения завершен.

Также читайте Обнаружили опухоль благодаря кашлю: во Львове прооперировали девочку с редким заболеванием

У девочки четыре года назад диагностировали лейкемию. Она прошла курс химиотерапии и, вроде бы поправилась, но болезнь вернулась. На этот раз могла спасти только трансплантация костного мозга. Никто из родных девочке не подошел.

Так что совместимого донора искал Украинский реестр доноров костного мозга. Во всем мировом реестре (39 млн) не нашлось донора, который подошел бы девочке по показателям 10 из 10. Нашлась только многодетная 24-летняя женщина из Польши, которая подошла девочке на 9/10. Это не был идеальный вариант, было много рисков, но именно она подарила шанс на жизнь Вероничке.

Мама Вероники не отходила от дочери всю процедуру: измеряла показатели и следила за трансплантатом. Трансплантация длилась четыре часа. И все это время под окном простоял и папа Вероники. Потом целый месяц девочка не выходила из бокса. Донорские клетки прижились.

То, как Веронику торжественно выписывают домой, мама снимала на телефон, потому что это было задание дочери. Девочка мечтает быть артисткой. Во время болезни тем и спасалась, что снимала себя и в парике, и без. Врачи изучили предпочтения пациентки и во время выписки осуществилась еще одна мечта девочки: ее навестила любимая певица Надя Дорофеева, песни которой пациентка знает наизусть. Одну из них девушки спели вместе.

Теперь девочка уже знает, что будет делать дома. Она будет профессионально заниматься вокалом.

С подарками Веронику отпустили домой. Не с пустыми руками покинула "Охматдет" и Надя Дорофеева. Ей подарили конвертик с инструкцией – как стать потенциальным донором.

В "Охматдете" 8-летней девочке сделали пересадку костного мозга от донорки из Польши | Новости Украины

"Надо максимально украинцам объединяться, приобщаться к украинскому реестру доноров костного мозга, чтобы такие дети всегда могли найти себе донора 10/10", — призывает заведующий отделением трансплантации костного мозга НДСБ "Охматдет" Александр Лисица.

В свою очередь папа Вероники, после того как незнакомая как женщина из Польши спасла его ребенка, тоже присоединился к реестру.

Напомним:

Специалисты "Охматдета" спасли малыша, у которого с рождения дыхательные пути и пищевод были не разделены и выглядели как единая трубка.

Читайте также: