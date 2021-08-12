В оккупированном Крыму свирепствовала непогода: затоплены дома и дороги

Жителей Керчи оккупационная власть призвала готовиться к эвакуации.

Сотню дворов и десятки домов затопило в оккупированном Крыму. В Добром под Симферополем из-за сильного ливня переполнилось озеро.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Новости Украины: в оккупированном Крыму затопило десятки домов

А в соседнем Краснолесье река вышла из берегов. Вода залила ялтинскую трассу и хлынула в дома, пришлось эвакуировать шесть человек. Спасатели работали всю ночь. А на утро стихия затопила в Ленинском районе участок нововозведенной трассы и подтопила дома в селе Красногорка. Но на этом непогода не утихла: ливни с градом сегодня прогнозируют в центре и на юге Крыма, а с завтрашнего дня на востоке. Жителей Керчи оккупационная власть призвала готовиться к эвакуации. Город же до сих пор не оправилось от ливня, который два месяца назад полностью затопил его.

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