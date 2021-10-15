В оккупированном Крыму украинцу дали 12 лет тюрьмы "за шпионаж"

В оккупированном Крыму украинцу дали 12 лет тюрьмы "за шпионаж"

Так называемый "суд" отправил 61-летнего мужчину с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями в колонию строгого режима.

В оккупированном Крыму 61-летнего украинца Константина Ширинга осудили по сфабрикованному делу до 12 лет лишения свободы. Оккупанты обвинили его в шпионаже.

Об этом говорится 15 октября в ТСН.12.00.

Ширинг просил об оправдании. Мол, его оклеветали и сбросили на него всю вину, сообщает адвокат. Однако так называемый "суд" отправил мужчину с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями в колонию строгого режима. Заседание проходило проходило закрытом режиме. Защитник рассказал, что намерен подавать апелляцию.

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Что это за дело

15 апреля 2020 ФСБ России заявила о задержании в оккупированном Крыму "украинской разведывательно-диверсионной группы" в составе российской военной Татьяны Кузьменко и Константина Ширинга. Якобы, Кузьменко предоставляла Ширингу секретную информацию о российских войсках на территории оккупированного полуострова, а он, в свою очередь, передавал эти данные Минобороны Украины. Задержанные, конечно, называют эти обвинения надуманными, а дело сфабрикованным.

Татьяне Кузьменко оккупанты назначили 8 лет лишения свободы. Но заключения перенесли на два года, пока ее ребенок не достигнет 14 лет.

Напомним, что СБУ задержала россиянина, который был топ-чиновником оккупационной власти Крыма.

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