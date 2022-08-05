В оккупированных Северодонецке и Лисичанске ужасная гуманитарная ситуация — Гайдай

Оккупанты агрессора России расстреливали в Луганской области города из минометов и артиллерии больших калибров, танков, "Градов", "Смерчей". Так россияне отвечали на то, что не могли идти в атаку и захватывать позиции Вооруженных Сил.

Об этом во время национального телемарафона в слоте ТСН сказал глава ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, российская армия полностью уничтожала инфраструктуру в Луганской области. В настоящее время в населенных пунктах разбиты школы, больницы, все, что касается центрального газоснабжения и водоснабжения.

"Все популистические упреки, которые через две-три недели все восстановят, нереальны. Они электричество восстанавливают с полностью нарушением всех канонов, обходят автоматы, распределительные станции — напрямую просто бросают электричество. Это все погорит потом. Газ нельзя запустить, потому что в городах сеть газоснабжения полностью разбито", — подчеркнул Гайдай.

Как сообщалось, российским оккупантам не по силам выйти к административным границам Луганщины. Небольшая часть области по-прежнему остается непокоренной. Впрочем, армия террористки России ежедневно пытается провить оборону украинских защитников.

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