В "Окне жизни" родильного Одессы мама оставила новорожденную девочку: что известно

Девочку зовут Виктория.

Новорожденную девочку оставили в "Окне жизни" роддома Одессы.

Об этом рассказали 23 октября в ТСН.19:30.

"Окно" — это специальный бокс, куда роженица может втайне положить ребенка, от которого хочет отказаться. Младенец ухожен и здоров. Аккуратно и тепло одет. Рядом была записка, что девочка родилась 6 октября и зовут ее Виктория.

Мать ребенка не будут искать, ведь "Окна жизни" предусматривают анонимность и избавления от ответственности. В неизвестной женщины есть два месяца. На протяжении этого времени, если передумает, она может забрать ребенка. В противном случае девочку отдадут на усыновление.

"Здоровый, доношенный ребенок весом 3125 кг, ростом 53 сантиметра. По закону Украины, мы не имеем права фиксировать и идентифицировать человека, который принес ребенка в роддом. Мы уже имеем ребенка по факту после срабатывания сигнализации", — пояснил детский врач-анестезиолог Одесского роддома №7 Николай Керлан.

Новости Украины: "окно жизни" - в роддоме Одессы оставили новорожденную девочку

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