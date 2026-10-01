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- Эксклюзив ТСН
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В октябре пенсии вырастут, но не для всех: кто гарантированно получит более 4200 гривен
Кто из пенсионеров получит надбавки от 300 до 570 грн в октябре? Условия получения гарантированной выплаты в размере 4213 грн для лиц в возрасте от 65 лет с полным стажем.
Общего повышения пенсий для всех категорий украинцев в октябре не предусмотрено. В то же время отдельные группы пенсионеров получат ежемесячные доплаты и гарантированные выплаты. Все перерасчеты произойдут автоматически — обращаться в органы Пенсионного фонда Украины и подавать заявления не нужно.
Об этом говорится в материале ТСН.ua.
Доплаты по возрасту: от 300 до 570 гривен
В соответствии с законодательством пенсионеры, достигшие определенного возраста, имеют право на ежемесячные надбавки:
от 70 до 74 лет — дополнительно 300 грн;
от 75 до 79 лет — дополнительно 456 грн;
от 80 лет и старше — дополнительно 570 грн.
Основное условие: общая сумма пенсионных выплат не должна превышать 10 340,35 грн. Если выплата превышает этот лимит, возрастная надбавка не начисляется. Доплата начисляется с даты достижения соответствующего возраста в течение месяца.
Гарантированная выплата лицам в возрасте от 65 лет с полным стажем
Второй фактор касается неработающих пенсионеров, которым в октябре исполняется 65 лет.
При наличии полного страхового стажа (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) для этой категории предусмотрена гарантированная законом минимальная пенсия в размере не менее 4 213 грн.
Если текущий размер пенсии человека ниже этой суммы, Пенсионный фонд автоматически назначит соответствующую доплату. Если же размер пенсии уже превышает 4 213 грн, надбавка начисляться не будет.