В октябре пенсии вырастут, но не для всех: кто гарантированно получит более 4200 гривен

В октябре пенсии увеличатся / © ТСН

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Общего повышения пенсий для всех категорий украинцев в октябре не предусмотрено. В то же время отдельные группы пенсионеров получат ежемесячные доплаты и гарантированные выплаты. Все перерасчеты произойдут автоматически — обращаться в органы Пенсионного фонда Украины и подавать заявления не нужно.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

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Доплаты по возрасту: от 300 до 570 гривен

В соответствии с законодательством пенсионеры, достигшие определенного возраста, имеют право на ежемесячные надбавки:

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от 70 до 74 лет — дополнительно 300 грн ;

от 75 до 79 лет — дополнительно 456 грн ;

от 80 лет и старше — дополнительно 570 грн.

Основное условие: общая сумма пенсионных выплат не должна превышать 10 340,35 грн. Если выплата превышает этот лимит, возрастная надбавка не начисляется. Доплата начисляется с даты достижения соответствующего возраста в течение месяца.

Гарантированная выплата лицам в возрасте от 65 лет с полным стажем

Второй фактор касается неработающих пенсионеров, которым в октябре исполняется 65 лет.

При наличии полного страхового стажа (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) для этой категории предусмотрена гарантированная законом минимальная пенсия в размере не менее 4 213 грн.

Если текущий размер пенсии человека ниже этой суммы, Пенсионный фонд автоматически назначит соответствующую доплату. Если же размер пенсии уже превышает 4 213 грн, надбавка начисляться не будет.

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