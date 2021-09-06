В Олешковских песках впервые поставили спектакль: в основе сюжета 40-летние блуждания по пустыне народа Моисея

В Олешковских песках впервые поставили спектакль: в основе сюжета 40-летние блуждания по пустыне народа Моисея

Зрители остались в восторге от действа.

На Херсонщине в Олешковских песках рассказали библейскую легенду о Моисее, который 40 лет водил свой народ по пустыне. Перформанс назвали «Тридцать из сорока», и посвятили годовщине независимости Украины.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Олешковские пески — зрительный зал и сцена. Люди занимают места на песчаных холмах. «В таких условиях красивых, воссоединение с природой», — говорит зрительница.

Действо начинается уже в темноте. Декораций минимум, музыкальное сопровождение — группа ДахаБраха.

Моисей водил свой народ по пустыне 40 лет, пока они не избавились от рабского сознания и не почувствовали себя свободными. Библейскую историю можно примерить на Украине, считает режиссер Влад Троицкий. Название перформанса — «Тридцать из сорока». «Тридцать мы прошли, еще 10 осталось», — убеждает режиссер,

С помощью светового шоу видим поиски, мир, войну и разрозненность. Но в конце все объединяются, становятся сильными и счастливыми. Далее актеры идут на холмы к зрителям и привлекают их к действу.

Пересказать сюжет невозможно. Главное — созерцание и ощущение, говорят актеры.

Новости Украины: перформанс в пустыне - в Херсонской области воссоздали легенду о Моисее

«Столь метафорически, пронизано каждое действие, что здесь состоялось. Это невероятно, не передать словами», — с восторгом говорят зрители.

Идея поставить спектакль в Олешковской пустыне зрела давно, говорят организаторы. «Здесь невероятная атмосфера, восходит луна, зажигаются звезды, играет сама природа, вот люди идут такие вдохновенные, ночью. Мы объединили синергию двух фестивалей, двух мощных вещей», — убеждает основатель фестиваля «Мельпомена Таврии» Александр Книга.

Этот перформанс объединил два фестивали, происходящие сейчас в Херсоне. «Мельпомена Таврии» и «ГогольФест». Ставить спектакли в пустыне планируют и в дальнейшем.

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