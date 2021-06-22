В Олешковском лесу обильно зацвели кактусы, которые разрослись там при загадочных обстоятельствах

Эти растения часто есть на дачных участках, а вот как оказались в лесу — загадка.

Яркие желтые цветы кактусов покрыли поляну в Олешковской лесу на Херсонщине. И похоже, в дикой природе на песчаных холмах экзотические растения хорошо себя чувствуют.

Об этом говорится в ТСН.Ранок.

Весной журналисты рассказывали, что эти кактусы случайно обнаружили местные жители. По словам ученых, это растение называется Опунция, и она достаточно популярна на дачных клумбах. Как она оказалась в лесу — посадили ее намеренно или же насеялась сама — неизвестно. Но судя по тому, что кактусы успешно перезимовали и разрослись, да так обильно зацвели, южный климат им очень нравится.

Правда, ученые от диких кактусов не в восторге. Опасаются, что Опунции в ближайшие десятилетия займут свое место в экосистеме Юга и вытеснят местные растения.

Новости Украины: в Олешковском лесу Херсонской области желтые цветы кактусов покрыли поляну

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