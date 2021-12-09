В ОП заявили, что Байден отметил "огромный прогресс в проведении реформ" в Украине

Особенно положительно президент США отозвался о реформе судебной власти.
Президент Джо Байден на сегодняшних переговорах поздравил президента Владимира Зеленского с "большим прогрессом в проведении реформ".
Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак 9 декабря в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.
По его словам, особенно положительно Байден отозвался о реформе судебной власти.
"Мы сегодня увидели все сигналы, которые были предоставлены в виде санкций, которые были приняты против, в первую очередь, человека, который блокировал на наивысшем уровне Конституционного суда Украины проведение этих реформ (речь идет об экс-главе КСУ Александре Тупицком, — Ред.). Я думаю, что это очень четкий и очень показательный сигнал, который мы получили сегодня", — сказал Ермак.
Ранее Андрей Ермак рассказал, что Зеленский в разговоре с Байденом узнал подробности переговоров главы Белого дома с Путиным.
Напомним:
- 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры.
- После переговоров с Путиным Байден собрал европейских союзников на телефонной конференции.
- В свою очередь Зеленский прокомментировал переговоры Байдена и Путина, назвав разговор "положительным моментом".
- Сегодня президент Украины провел переговоры с Джо Байденом.