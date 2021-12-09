В ОП заявили, что Байден отметил "огромный прогресс в проведении реформ" в Украине

В ОП заявили, что Байден отметил "огромный прогресс в проведении реформ" в Украине

Особенно положительно президент США отозвался о реформе судебной власти.

Президент Джо Байден на сегодняшних переговорах поздравил президента Владимира Зеленского с "большим прогрессом в проведении реформ".

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак 9 декабря в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

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По его словам, особенно положительно Байден отозвался о реформе судебной власти.

"Мы сегодня увидели все сигналы, которые были предоставлены в виде санкций, которые были приняты против, в первую очередь, человека, который блокировал на наивысшем уровне Конституционного суда Украины проведение этих реформ (речь идет об экс-главе КСУ Александре Тупицком, — Ред.). Я думаю, что это очень четкий и очень показательный сигнал, который мы получили сегодня", — сказал Ермак.

Байден поздравил Зеленского с прогрессом в области реформ

Ранее Андрей Ермак рассказал, что Зеленский в разговоре с Байденом узнал подробности переговоров главы Белого дома с Путиным.

Напомним:

7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры .

. После переговоров с Путиным Байден собрал европейских союзников на телефонной конференции.

европейских союзников на телефонной конференции. В свою очередь Зеленский прокомментировал переговоры Байдена и Путина , назвав разговор "положительным моментом".

, назвав разговор "положительным моментом". Сегодня президент Украины провел переговоры с Джо Байденом.

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