В освобожденном селе на Киевщине устроили лавандовую толоку для сбора средств украинскому войску

В одном из сел Киевщины, которое в марте было под оккупацией и где люди пытаются вернуться к мирной жизни, придумали способ, как развлекаясь и отдыхая, собрать деньги на нужды Вооруженных сил Украины.

В селе Дымер его жительница Мирослава Линская еще несколько лет назад вырастила лавандовое поле. Сейчас пригласила всех желающих на свою цветущую ферму – на терапию и для дела, говорится в ТСН.

«Такая лавандовая антивоенная терапия. Еще весной в этих местах стояли оккупационные войска, а сейчас сюда приглашают, чтобы немного поработать, и таким образом немного заработать на вооруженные силы Украины», — говорят местные.

Дымер, как и другие населенные пункты севера Киевщины, под оккупацией был месяц. Мирослава из окна собственного дома снимала, как русские захватчики били здесь по домам и инфраструктуре. Как люди, спасаясь, пытались перейти разбитый мост. Как россияне вошли на ее землю и пытались жить в ее доме. «Они заходили и в кафе, и в дом, БТРы стояли и на поле, и во дворе», – говорит владелица лавандовой фермы Мирослава Линская.

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Когда рашистов удалось выбить, Мирослава вернулась домой и увидела, что кусты лаванды уцелели. Теперь своим гостям она раздает серпы и люди становятся к работе.

Мирослава рассказывает, что эту толоку организовала, чтобы собрать деньги для подразделения, где сейчас служит ее папа. Военным нужен специальный прицеп, чтобы вывозить раненых ребят из передовой.

Но кроме необходимого хотела еще и организовать маленький праздник. "Если кто не стрижет, я буду рада, если они просто полежат в этих рядах, и хотя бы на минутку не то, что забудут, а просто расслабятся", – говорит владелица лавандовой фермы.

После уборки на поле – мастер-класс по высадке лаванды. «Большие кусты плохо приживаются. Поэтому надо сажать маленькую», – объясняет Мирослава.

И здесь едва ли не самая добросовестная ученица – Лариса из Купянска под Харьковом, которая четыре с половиной месяца жила в оккупации.

Владелица лавандовой фермы в Киевской области придумала, как помочь ВСУ развлекаясь

Лариса дома имеет сто кустов лаванды. Но из дома она уехала. В родной Купянск готова вернуться при одном условии. «Только в украинский», – утверждает она.

Тем временем лавандовая толока удалась, говорит организатор. Необходимые деньги – собраны.

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