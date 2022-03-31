В освобожденных от оккупантов громадах ежедневно находят трупы людей: какая ситуация в Сумах и области 31 марта

В освобожденных от оккупантов громадах ежедневно находят трупы людей: какая ситуация в Сумах и области 31 марта

По словам городского головы Тростянца, до сих пор неизвестно количество горожан, которых похитили или принудительно вывезли в Россию.

Ночь в Сумах прошла спокойно, за сутки было несколько воздушных тревог. В освобожденных от оккупантов громадах Сумской области продолжается работа по восстановлению жизнедеятельности, в частности, продолжается разминирование зданий и территории.

ТСН.ua собрал последнюю информацию о ситуации в Сумах и области за минувшие сутки, 30 марта.

Ситуация в городе Сумы

Ночь на 30 марта в городе прошла спокойно. В Сумах, пострадавшем от вражеских обстрелов, продолжают возобновлять работу АЗС, магазины и коммунальный транспорт.

С 30 марта КП "Электроавтотранс" возобновил работу троллейбусного маршрута № 7 и автобусного № 59А. С 31 марта с периодичностью раз в час на линии будет работать автобус по маршруту № 64А "Центр — Добровольная".

30 марта в городском роддоме появилось на свет два мальчика.

Ситуация в области

Глава ОВГА Дмитрий Живицкий сообщил, что по состоянию на 31 марта российские войска еще остаются на территории Конотопской громады. Все остальные районы Сумской области освобождены от оккупантов.

В то же время Живицкий сообщил, что находившиеся в оккупации громады области возвращаются к жизни, продолжаются восстановительные работы. В частности, железнодорожники работают над восстановлением сообщения, сейчас уже разминирован и запущен участок от Харькова до Тростянца. Продолжается разминирование участка Тростянец – Боромля – Сумы.

"Восстановлена деятельность участка между Харьковом и городом Тростянец. Далее работают саперы по участку Тростянец — Боромля — Сумы и дальше отработают Сумы — Белополье. В ближайшее время, когда мы убедимся в безопасности, когда мы убедимся в том, что эти участки буду под охраной, потому что могут работать диверсионные группы, тогда мы запустим железнодорожное сообщение для доставки товаров, гуманитарной помощи и пассажирского сообщения", — сообщил Живицкий.

В Тростянце также продолжается разминирование территории и зданий, где оккупанты заминировали поля и даже кладбище. В Тростянце и Боромле уже восстановлена мобильная связь, работают над восстановлением Интернета. Идет выдача гуманитарной помощи.

Мэр Тростянца Юрий Бова сообщил, что около 10 тысяч горожан уже уехали, а еще столько же остаются на месте. Им необходима еда и лекарства, поскольку в течение 30 дней их запасы кончились, а некоторые семьи даже голодали.

"После оккупации и боев в самом Тростянце не осталось живого места. 90% города – без отопления, света и воды. Каждый день в городе находят тела погибших или замученных. И до сих пор неизвестно количество горожан, которых похитили или принудительно вывезли в Россию", – рассказывает Юрий Бова.

Как рассказывают местные жители, оккупанты расстреливали людей на улицах, отбирали жилье и еду. После освобождения города в одном из гаражей нашли тело замученного мужчины. И такой случай в городе не один.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 36-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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