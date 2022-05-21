В освобожденных селах до сих пор находят массовые захоронения людей: как работает ритуальная служба

В освобожденных селах до сих пор находят массовые захоронения людей: как работает ритуальная служба

После того как армия выбила россиян из Киевщины — работы у ритуальных служб не убавилось.

24-летний Игорь Середа, до полномасштабного вторжения российских войск в Украину, руководил ритуальной службой под Киевом. А когда орки на танках ворвались в Немишаево и начали беспорядочно расстреливать людей, не смог прятаться по подвалам, зная, что на улице лежат расстрелянные жители родного селения. Он прятал тела расстрелянных россиянами земляков под обстрелами, — об этом информировала ТСН.

Расстрелянные россиянами мирные жители во многих тогда еще оккупированных селах Киевщины — часто лежали прямо посреди улицы. Тех, кто пытался выйти из укрытия, чтобы похоронить близких – россияне тоже встречали выстрелами. Однако, несмотря на страх получить шар, хоронить погибших взялся 24-летний Игорь Середа. Он работает в ритуальной службе и при шквальных огнях врага — считал это своим и профессиональным долгом и просто человеческим.

После того как армия выбила россиян из Киевщины — работы у Игоря не убавилось. В освобожденных селах до сих пор находят массовые захоронения людей. В настоящее время Игорь занимается эксгумацией тел по всей Киевщине.

На эксгумацию тела его позвали родные одного из погибших. Госпожа Лариса – мать расстрелянного 49-летнего Дмитрия Кагадея. Она вместе с сыном пережила оккупацию. И каждый день, видя танки в деревне, быстро прятались в подвал. Но в тот день увидели вооруженных россиян поздно.

Соседка расстрелянного Дмитрия тоже получила пулевое ранение в руку. Говорит, погибших односельчан здесь может быть немало.

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Потому Игорю сюда придется возвращаться еще не раз. Оккупанты добавили ему работы по всей Киевщине.

Но, несмотря на такой безумный график, мужчина говорит: готов еще помочь людям, пережившим ужас войны отыскать и похоронить своих близких в других освобожденных регионах. Будет работать как волонтер.

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