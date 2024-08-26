В ОВА сделали заявление о Киевской ГЭС и последствиях атаки

Руслан Кравченко анонсировал открытие проезда через дамбу Киевской ГЭС уже в скором времени.

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал о ликвидации последствий российской атаки в области и сообщил, когда откроется проезд по дамбе Киевской ГЭС.

Об этом Кравченко рассказал в эфире ТСН в рамках телемарафона.

После комбинированной вражеской атаки по Киевской области продолжается ликвидация всех последствий.

"Повреждено более 30 частных домов, сейчас открыто 300 "Пунктов незламности" для людей. Также повреждены инфраструктурные объекты. Сейчас все службы работают на месте по ликвидации. Все восстановим", — заявил глава Киевской ОВА.

"Хочу сообщить всем, что проезд через дамбу Киевской ГЭС откроется примерно в 16:00, если не будет дополнительных воздушных тревог и атак. Сейчас как раз все службы занимаются на месте ликвидацией последствий этой атаки", — рассказал Кравченко.

На уточняющий вопрос он ответил, что дамба критических повреждений не получила:

"Все правильно. Спасибо силам ПВО".

Также глава ОВА сообщил, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения всем жителям. Он объяснил, что специалисты долго не могли начать свои работы на объектах из-за продолжительной воздушной тревоги.

"Сейчас они приступили. Проанализируют все последствия, насколько быстро можем восстановить, и постепенно будем подключать всех абонентов", — сказал Кравченко.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПРОСТО СЕЙЧАС! КИЕВСКАЯ ГЭС во время АТАКИ по Украине: ЧТО случилось НА САМОМ ДЕЛЕ?

Напомним, ранее в телеграм-каналах появилась информация о попадании по Киевской ГЭС. Как сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО, плотину этой ГЭС разрушить ракетами невозможно.

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