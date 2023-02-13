В ожидании "Рамштайна": какое оружие готовы предоставить партнеры Украине из списка нужного

Во вторник в Брюсселе состоится очередное заседание контактной группы "Рамштайн". Представители более 50 государств мира соберутся, чтобы обсудить дальнейшие поставки оружия Украине. О том, что нужно в первую очередь, министры обороны Соединенных Штатов и Украины поговорили в выходные по телефону, говорится в ТСН.

Ллойд Остин и Алексей Резников провели телефонный разговор накануне очередного "Рамштайна". Пентагон обычно не сообщает заранее об обсуждаемых видах вооружения, но на этот раз в Министерстве обороны США подчеркнули, что речь идет о средствах противовоздушной обороны и артиллерии.

Речь также шла о ускорении тех поставок, о которых было договорено в январе. Министр обороны Украины также рассказал коллеге о ходе боев на фронте, отметили в сообщении Пентагона.

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В то же время издание “Политико” добавляет, что дискуссия о боевых самолетах началась, и она обещает быть сложнее, чем с танками. Бесспорными союзниками Украины, продвигающей этот вопрос, являются страны Балтии, а вот даже президент Польши Анджей Дуда в интервью BBC усомнился в скорой передаче Киеву самолетов, что, по его словам, должно быть коллективным решением НАТО, а не отдельных стран. “Есть очень серьезные требования к техническому обслуживанию F16, если они будут где-то дислоцированы. Речь идет не только о самих самолетах – также нужен ремонт и техническая база, обслуживание”, — заявил он.

Западные СМИ сообщают, что во время европейского турне на прошлой неделе Владимир Зеленский из рук в руки передал коллегам перечни вооружений, которые нужны Украине. Чтобы аплодисменты, звучавшие в мировых столицах, конвертировались в действенную помощь.

Американские бронемашины для Украины уже совсем рядом. В Германию прибыл корабль с партией БМП "Брэдли". На борту судна 60 американских боевых машин пехоты, предназначенных для нашей армии. Из Соединенных Штатов они были отправлены две недели назад. Поставка БМП "Брэдли" является частью американского пакета помощи, о котором было объявлено в январе. Украина срочно должна получить военную технику от западных союзников, в противном случае россияне могут выиграть войну. Об этом в интервью изданию "Ле Фигаро" заявил президент Польши. Анджея Дуду спросили, могут ли россияне выиграть войну, и вот что он ответил. “Если мы не пошлем военную технику в Украину в ближайшие недели, Путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится”, – говорит польский президент.

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