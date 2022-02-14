В ожидании войны: какие усилия прилагает Запад, чтобы сдержать российскую агрессию

В Брюсселе собрались на заседания послы стран НАТО, а Соединенные Штаты предоставят Украине экономическую поддержку.

В Брюсселе на заседании собрались послы стран НАТО обсудить ситуацию вокруг украинской границы.

Об этом идет речь 14 февраля в сюжете ТСН.19:30.

"Мы сейчас находимся на краю пропасти. Но у президента Путина еще есть время сделать шаг назад, поэтому мы призываем всех к диалогу. Очень важно, чтобы у нас был диалог. Но чего мы сделать не можем, это уступить суверенные права украинского народа относительно стремление к членству в НАТО", — сказал британский премьер Борис Джонсон.

Между тем из-за евроантлантических стремлений Украины в Киеве, да и не только, сегодня разразился немалый скандал. А все из-за интервью украинского посла в Британии, которое он дал ВВС накануне. Вадима Пристайко спросили: могла бы Украина сугубо теоретически отказаться стать частью НАТО, чтобы прекратить войну. Могла бы — ответил он — по крайней мере, эти цитаты из интервью сегодня украсили и украинские, и, конечно, российские медиа. За них сразу ухватились в Кремле и сказали, что это стабилизировало бы ситуацию. Впрочем, усомнились, что Украина пойдет на подобные компромиссы.

Какие усилия прилагает Запад, чтобы смирить российскую агрессию

Усомнились не зря: Киев будет держать курс на НАТО, развеял сегодня теории Владимир Зеленский. Вадим Пристайко в свою очередь объяснил, что интервью неправильно интерпретировали. А фразу вырвали из общего контекста. На самом деле он имел в виду компромиссы по Минским договоренностям.

"Это никогда не было на столе — никакие компромиссы. Мне очень жаль, что эта дискуссия происходит, никто не слушает и не читает. У нас есть компромиссы, и они лежат совсем в другой сфере — сфере Минских договоренностей. Мы не рассматриваем, не предлагаем никаких альтернатив Путину по нашему курсу в НАТО, в ЕС. Все наши планы остаются неизменными", — сказал Пристайко.

В Вашингтоне в это время ожидают ответ на ответ. Около двух недель назад США и НАТО отправили в Москву свои письменные позиции по поводу требований России о нерасширении НАТО, в том числе и на Украину.

Они практически ничем не отличаются от того, что было сказано публично. НАТО — оборонный альянс, его двери остаются открытыми для всех, кто желает и отвечает стандартам, страны свободны выбирать и менять союзы.

Накануне госсекретарь Энтони Блинкен публично напомнил, что они ждут ответа от России и готовы к дальнейшим переговорам. Но только об общих гарантиях безопасности, размещении ракет, проведении военных учений.

"На наш звонок министр иностранных дел Лавров сообщил, что россияне работают над ответом на документ, который мы направили в Москву более двух недель назад, предлагая конкретные направления для обсуждения. Остается дождаться, сдержат ли они слова. Если они это сделают, мы готовы к сотрудничества вместе с нашими союзниками и партнерами. Я также подчеркиваю: если Москва выберет путь агрессии и дальше вторгнется в Украину, ответ Соединенных Штатов и наших союзников будет быстрым, объединенным и жестким", — сказал Блинкен.

Сегодня Путин с Лавровым встретились, по новой российской традиции, за несколькометровым столом, по разным его концам. Государственное российское телевидение разослало такой диалог. Путин спросил: есть ли шансы договориться с Западом о гарантиях безопасности России, это так россияне называют ультиматум НАТО. А Лавров ответил: ответы США и НАТО им, конечно, не нравятся и не учитывают их требований. Но мол, шансы всегда есть.

Можно ли считать, что это сигнал того, что Россия отказывается от военного сценария сказать трудно. За тем же длинным столом с Путиным сидел министр обороны Шойгу и рапортовал, что часть их военных учений завершилась, часть завершится в ближайшее время. Но, как говорят в Вашингтоне, мы верим только своим глазам — когда будет реальный отвод военной техники. Все остальное может быть только словами.

Кстати, завтра российская Госдума собирается рассматривать вопрос о признании оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины "независимыми республиками". И вопрос, что стоит за этой политической провокацией.

Авторы: Зоряна Степаненко и Ольга Кошеленко.

Напомним, что президент Владимир Зеленский в очередной раз обратился к украинцам и призвал сохранять спокойствие на фоне слухов о вероятном вторжении России.

Читайте также: