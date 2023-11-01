В память о погибшем сыне: мать воина ВСУ с Черниговщины занимается благотворительностью и помогает людям

Женщина говорит, что ей всегда было сложно пройти мимо человеческого горя.

Мать погибшего воина ВСУ Анна Кубай с Черниговщины для малышей приобрела детскую площадку, а для церкви — большой колокол. Женщина постоянно занимается благотворительностью и занимается переселенцами.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Валентины Доброты.

Роман Кубай добровольцем ушел на фронт

Сын Анны - Роман Кубай мобилизовался фактически сразу, как началось российское вторжение в Украину. Он погиб 9 марта 2022 года вместе со своей овчаркой Лизой.

"Там все взорвали. Тело нашли по кулону, оно было обгоревшим", - вспоминает женщина.

Поскольку в то время Черниговщина еще была под оккупацией, Романа похоронили в Днепре. Только осенью мать смогла перезахоронить сына в родном селе Бирковка. Анна говорит, что она до сих пор не может поверить в то, что Романа больше нет.

Роман Кубай

Госпожа Анна родом из Таджикистана. С покойным мужем в Украину переехали в начале 90-х. Тогда в странах средней Азии время от времени вспыхивали беспорядки и оставаться там было опасно для жизни. Но война таки настигла ее семью. Анна Кубай говорит, что сын добровольцем пошел защищать Украину. Женщина признается, что сейчас она бы тоже пошла на фронт, чтобы отомстить за сына.

Могила Романа Кубая

Роману было всего 29 лет и он мог избежать мобилизации из-за проблем со здоровьем, но не сделал этого. У Анны Кубай есть еще четверо детей. Младший сын несовершеннолетний. Старший и две дочери – военные.

Женщина приобрела для храма колокол и детскую площадку для малышей

После гибели на фронте сына Романа Анна Кубай приобрела для местной церкви колокол. Также она обустроила для малышей детскую площадку.

Анна Кубай

Поскольку Роман своих детей не имел, но легко находил общий язык с другими. Поэтому односельчане не удивились, что часть денег, полученных за сына, Анна потратила на сельскую детскую площадку в память о нем.

Колокол, который приобрела Анна

Женщина говорит, что денег на благотворительность никогда не жалела: "Я не могу пройти мимо человека и оставить его".

В селе, откуда родом Роман, проживает 500 человек. Уже 5 защитников Украины, родом отсюда, погибли на фронте, 2 — пропали без вести.

Мать воина помогла переселенцам из Донбасса

Анна не смогла пройти мимо жизненных обстоятельств сестер Оксаны и Марины, родом из Донбасса.

Оксана Губарева в 52 года очутилась на улице. А на руках – еще и неподвижная младшая сестра после двух инсультов. Женщин эвакуировали в село Бирковка. Анна купила им небольшой дом. Женщины вместе уже в начале лета посадили огород. Теперь есть собственные продукты. Зимой планируют сделать ремонт.

Анна говорит, что ни разу не пожалела за свои потраченные средства на благотворительность.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Мама погибшего бойца тратит выплаты на односельчан! Имеет целый список добрых дел

Напомним, вдова погибшего воина на выставке его работ собирает деньги на дрон.

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