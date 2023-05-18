В память об умершем сыне американец собрал тысячу игрушек для украинских детей

Американец Джои в память о сыне, потерянном из-за рака, дарит игрушки украинским малышам. Он обратился в благотворительный фонд в США с предложением собрать подарки детям с деоккупированных и прифронтовых территории Украины, говорится в ТСН.

В боксы в Чикаго волонтеры загрузили игрушки, которые доправили к маленьким украинцам. Эта история началась с американца Джои Вентимилья, который из-за рака потерял своего восьмилетнего сына. “Потерять ребенка – это очень тяжело. В твоем сердце вся жизнь всегда будет дыра. Эта помощь детям и их семьям, переживающим столь страшную войну. А также честь памяти Джои”, — говорит мужчина.

К сбору игрушек для украинских малышей присоединились очень многие американцы, говорит Джои. В общей сложности собрали тысячу самых разных игр, которые мужчина за свой счет отправил в Украину.

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На львовском складе игрушки готовят к путешествию дальше. "Мы формируем направления, куда отправлять нашу помощь с помощью работников военных администраций, они подсказывают, какие территориальные общины больше всего в этом нуждаются, или какие детские дома в этом нуждаются", — говорит директор представительства благотворительного фонда США в Украине Владимир Заболотовский.

Посад-Покровск – в 35 километрах от Херсона. В селе повреждено чуть ли не каждое здание из-за обстрелов россиян. Взрослые говорят, для малышей новые игрушки – шанс хоть на мгновение вспомнить беззаботные времена. "У меня таких раньше не было, уже есть", — говорит местный мальчик.

А в Чернобаевке подарки ждут 280 детей.

Игрушки от американца

Вся тысяча игрушек разошлась по населенным пунктам Херсонщины. Волонтеры надеются, что каждая из них подарит своему новому владельцу радость и возможность хоть немного забыть об ужасах войны.

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