В Париже демонстрировали шоколадные платья: наряды пробовали прямо на подиуме

Детали нарядов дошивали и приклеивали буквально перед выходом на подиум.

В Париже впервые с начала пандемии состоялся показ шоколадных платьев. На модном шоу представили с десяток нарядов, декорированных мастерами шоколатье. Не обошлось без курьезов – потому что одна из моделей успела попробовать свой наряд на вкус прямо на подиуме.

Больше о шоколадной моде – 28 октября в сюжете ТСН.16:45.

Платья, в которых дефилировали модели – таки из ткани. А вот весь декор – причудливые цветы, бабочки и кружево с тончайшими деталями – шоколадный.



Детали наряда дошивали и приклеивали буквально перед выходом на подиум. Дизайнер Винсент Герле рассказывает, что самое сложное — было позаботиться, чтобы шоколад не растаял и не сломался.

Новости мира: в Париже состоялся показ платьев с шоколадом

"Главная сложность платья с шоколадом заключается в температуре, потому что шоколад тает от температуры тела. Нужна какая-то ткань или фата. Нужно также следить за температурой в помещении. А еще проблема в хрупкости самого шоколада", — отмечает мастер.

Такие показы проводят в рамках Парижской шоколадной ярмарки уже в 26-й раз. В прошлом году пандемия помешала его проведению. Поэтому шоу решили назвать ренессансом в честь восстановления жизни после COVID-19. Сами платья после шоу надеть еще раз не получится, потому что их используют только для рекламы кондитерских. А вот декором могут полакомиться все желающие на ярмарке.

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