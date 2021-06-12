В Париже, несмотря на карантин, устроили шумную вечеринку под открытым небом: полиция разогнала толпу

Несмотря на то, что во Франции уже несколько ослабили карантин, массовые собрания — до сих пор под запретом

Дорвались до гуляний — полиция Парижа разогнала большую нелегальную вечеринку под открытым небом. В самом центре французской столицы собрались несколько сотен молодых людей. Танцевали под музыку почти без масок и не соблюдали дистанцию.

Об этом говорится 12 июня во сюжете ТСН.19:30.

Как признались некоторые участники действа, информацию о вечеринке увидели в соцсетях. Несмотря на то, что во Франции уже несколько ослабили карантин, массовые собрания — до сих пор под запретом и действует комендантский час.

Поэтому на гулянку сразу приехала полиция. Толпа пришлось разгонять с помощью слезоточивого газа. Некоторые в ответ бросал петарды.

Новости мира: в Париже, несмотря на карантин, устроили шумную вечеринку под открытым небом

Напомним, что Франция ослабила карантин и пускает туристов из Украины.

Ранее сообщалось, что в Париже провели пробный рок-концерт на пять тысяч зрителей.

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