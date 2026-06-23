В парке Киева обнаружили тело мужчины: что известно

В Киеве на Сырце в парке обнаружили тело человека / © соцмережі

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В Киеве возле Киевской детской железной дороги в Сырецком парке обнаружили тело человека.

О страшной находке в Сети сообщили вчера, 22 июня.

В парковой зоне наблюдалось большое скопление правоохранителей — патрульные, СОГ, криминалисты. Правоохранители тщательно осматривали место преступления, ограниченное предупредительной лентой.

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В полиции Киева подробности страшной находки не разглашают, ссылаясь, на то, что делом занимается ДБР — Государственное бюро расследований.

Из собственных источников в правоохранительных органах ТСН.ua стало известно, что неподалеку от детской железной дороги было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением.

В Государственном бюро расследований говорят , что более подробная информация будет обнародована сразу после получения сообщения от Главного следственного управления ГБР.

Напомним, в городе Борисполь Киевской области 79-летняя женщина скончалась в больнице в результате нападения двух собак породы кане-корсо.

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