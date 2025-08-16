- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 3334
- Время на прочтение
- 1 мин
В парке Киева заметили змею: что следует знать
В Киевском зоопарке рассказали об удивительных обстоятельствах обнаружения змеи.
В Киеве на ВДНХ заметили змею, которая имела странную форму и хаотично двигалась по асфальтовой дорожке.
В Киевском зоопарке ТСН.ua рассказали, что это медянка. Это условно ядовитые змеи, но реальной угрозы для человека не представляют, конечно, если их не затрагивать.
«Странно видеть медянку в Киеве, потому что раньше в нашей местности этот вид не размножался. Возможно, кто вынес змею и оставил в парке. К сожалению, иногда такое случается. Медянка питается мелкими грызунами и насекомыми. Змея не агрессивна, но если ее побеспокоить, может напасть», — рассказали ТСН.ua в Киевском зоопарке.
Там удивляются, что змея оказалась на асфальте, тем более в выходной на ВДНХ, когда там много людей.
«Возможно, это чья-то шутка. То есть сделали видео в другом месте, а написали, что на ВДНХ, чтобы напугать людей», — говорят в зоопарке.
В Сети добавляют, что, может быть, змея травмирована и ей тяжело передвигаться по раскаленному солнцем асфальту.
В зоопарке советуют не трогать пресмыкающегося, а дать возможность заползти в зеленую зону и лишний раз не беспокоить.
Раньше мы писали о том, как огромная змея на кондиционере испугала киевлян.