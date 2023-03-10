В парламенте Франции призывают предоставить Украине оружие для освобождения Крыма

Несмотря на все сложности, с которыми сталкиваются украинцы, на то, что сейчас происходит в Бахмуте, несмотря на грубость России, все то, что она делает, ей не удается продвинуться вперед по линии фронта. Именно поэтому нужно увеличить поставки оружия Украине для начала контрнаступления на юге, в Донбассе, а также в Крыму до победы, которую нужно будет зафиксировать юридически, чтобы восстановить полную территориальную целостность Украины.

Об этом во время "2-го Форума Украина-Франция" в Париже, организованного совместно Центром "Новая Европа" и Французским институтом международных отношений (IFRI) заявил глава группы дружбы "Франция-Украина" Национального собрания Франции Бенджамин Хаддад.

"Сколько раз уже было сказано — окажите достаточно помощи Украине, не вступая сами в эту войну, если вы этого не хотите или опасаетесь. Надо предоставить Украине все военные, экономические и гуманитарные виды поддержки, не вступая непосредственно в войну. Эта стратегия начала функционировать и нужно ее продолжать.Я был в Киеве 24 февраля, встречался со своими украинскими коллегами.И я оптимистичен по динамике в последующие месяцы.Украинцам удалось преодолеть эту сверхсложную зиму, несмотря на то, что энергетическая и гражданская инфраструктура разрушалась (российскими ракетными ударами — ред.) )", — сказал Бенджамин Хаддад.

Также, по словам французского депутата, нужно будет подумать, какие гарантии безопасности должна получить Украина. На этом пути первый вызов – это установить постоянный мир на наших восточных границах. По поставкам оружия: Франция, как и другие союзники, предоставляет оружие Украине — Caesar, Crotale и т.д.

"Мы были инициаторами танковой коалиции. Все это помогает Украине и не ставит под угрозу нашу собственную безопасность. Мы также должны задать вопрос, как мы можем продолжать поддерживать украинцев в средне- и долгосрочной перспективе даже после того, как оружие замолчит. Единственный способ — это сделать так, чтобы Россия перестала быть угрозой надолго.Значит, мы должны оказывать долгосрочную военную поддержку Украине.Мы, французы, немцы, поляки — тоже должны и сами вооружаться.Это будет гарантиями безопасности.Страны, на которые Россия напала напрямую, не являются членами НАТО "Перед Украиной в Бухаресте (на саммите НАТО 2008 — ред.) закрыли двери, когда речь шла о расширении НАТО. Россия восприняла это как провокацию. Но она просто воспользовалась случаем для своей агрессии", — подытожил Бенджамин Хаддад.

Напомним, в МИДе Франции объяснили, почему переговоры с РФ сейчас невозможны.

Снаряды для Украины: Франция и Австралия взялись за производство

Читайте также: