В ПЦУ рассказали, как наказали священника и депутата от "ЕС" Дедюхина из-за сообщение об абортах

Священник написал сообщение об абортах, назвав недоразвитыми тех, кто требует права распоряжаться своим телом.

Отстранили от богослужений, а также запретили писать в соцсетях. Полтавского священника Православной Церкви Украины и депутата от "Европейской Солидарности" Александра Дедюхина епархиальный совет наказал за его высказывания в сети.

Об этом 7 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

Речь идет о скандале, который разгорелся на прошлой неделе, когда Дедюхин написал сообщение об абортах, назвав недоразвитыми тех, кто требует права распоряжаться своим телом.

Новости Украины: священника и депутата Александра Дедюхина наказали за высказывания в Сети

В сообщение пользователи сети увидели сексизм. Тогда поп написал новое сообщение, но там использовал народную бранную речь.

Напомним, в ПЦУ рассказали, как отреагируют на заявление Дедюхина об абортах.

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