В Пентагоне заговорили об утечке секретных документов и их влиянии на контрнаступление Украины: подробности скандальных событий

Американские власти на самом высоком уровне подтвердили утечку секретных документов Пентагона. Мы воспринимаем это очень серьезно, сказал министр обороны Ллойд Остин. Самое важное дело сейчас – это уже слова директора ЦРУ Билла Бернза. Министр Остин пообещал, что расследование будет продолжаться, пока не ответит на вопросы об источниках и масштабах утечек. В Минобороны Великобритании предупредили, что так называемые секретные американские бумаги на самом деле содержат много дезинформации, говорится в ТСН.

Министерство обороны Великобритании сделало заявление, где предупредило, что опубликованные фотокопии содержат много неточностей: “Широко известная утечка якобы секретной информации США продемонстрировала серьезный уровень неточностей. Читатели должны быть осторожными и не воспринимать на веру утверждения, которые могут распространять дезинформацию”.

Но ящик пандоры уже открыт, журналисты и обозреватели читают и анализируют эти фотокопии. Их сейчас, по источникам в американском правительстве, уже около сотни. Самый главный вопрос, как эти документы с грифом «совершенно секретно» могли попасть в интернет. CNN пишет, извне они похожи на справки, готовящиеся для ежедневного отчета разведки для высшего руководства пентагона. “Они были в Сети. Где именно и кто имел к ним доступ, мы не знаем. Теперь мы просто не знаем. Я не буду вдаваться в предположение, я только скажу, что мы воспринимаем это очень серьезно. И мы продолжим расследовать и перевернем каждый камень, пока не узнаем источник и масштабы”, — заверил министр обороны США Ллойд Остин.

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Какая потенциально чувствительная информация о войне есть в этих бумагах?

Расчеты по использованию Украиной боеприпасов, в том числе к системам ПВО, и когда они могут закончиться.

Информация о численности и расположении сил с обеих сторон, но по состоянию на 1 марта. Эта информация уже могла утратить актуальность.

Есть прогноз, что в результате контрнаступления Украина может вернуть лишь часть своей территории и, как следствие, обе стороны попадут в патовую ситуацию, когда ни одна не сможет продвигаться дальше. Впрочем, по большому счету и это не секрет, руководство Пентагона раньше озвучивало такие предположения публично.

Есть свидетельства того, что США якобы прослушивают украинских чиновников. Мол, именно так были получены данные об атаке беспилотника на российский самолет А-50 на белорусском аэродроме Мачулищи.

Государственного секретаря США Энтони Блинкена накануне спросили, не повлияет ли то, что украинцы, несмотря на договоренность этого не делать, бьют по территории в этом случае Беларуси, на доверие и поставки оружия. Его ответ был – нет, не повлияет. Это он подтвердил в телефонном разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. “Я не собираюсь говорить о каких-либо конкретных действиях, и точно не буду комментировать эти документы. Но Украина должна принять решение о том, как она может наиболее эффективно защититься от российской агрессии и вернуть захваченную у нее территорию. Свои советы мы даем по мере необходимости. Мы оказываем поддержку и это хорошо известно, но Украина принимает решение о том, как она пытается вернуть свою территорию”, — отметил он.

Изменила ли Украина планы на контрнаступление из-за этих истоков документов?

Ранее ряд американских изданий со ссылкой на источники в Офисе президента Украины писали, что изменили. А вот ответ министра обороны США Ллойда Остина, у которого накануне был телефонный разговор с украинским коллегой Алексеем Резниковым. “Я вполне уверен, что они сделают то, что делают хорошие лидеры, великие лидеры. Они будут сражаться с врагом, а не следовать конкретному плану. Они имеют отличный план для начала. И только президент Зеленский и его руководство действительно знают все подробности этого плана. У них много ресурсов, которые им нужны, чтобы и дальше быть успешными”, — сказал он.

В секретных документах Пентагона есть разведывательные данные не только об Украине и России, но и ряде других государств, в том числе и дружественных в США. С их руководством они уже побеседовали на самом высоком уровне, рассказал госсекретарь Блинкен. Заверили в приверженности партнерству и защите разведданных.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль прибыл с визитом в Соединенные Штаты. Он уже провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином. В Пентагоне глава украинского Правительства поблагодарил за уже оказанную поддержку, в частности – за формирование танковой коалиции, и попросил о расширении помощи – предоставить Украине ракеты большого радиуса действия и истребители F15 или F16. Помощь Украине будет продолжаться столько, сколько потребуется, заверил Остин. Следующее заседание группы "Рамштайн" за его председательство состоится 21 апреля в Германии.

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