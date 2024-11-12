"На западе уже российские паспорта": военный шокировал рассказами о плене

Освобожденный из российского плена "азовец" Арн рассказал, что россияне им рассказывали о том, что "Украина уже упала", однако защитники в это не верили.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью Маричке Падалко.

Военный рассказал, что оккупанты пытались "взломать" попавших в плен защитников Украины.

"Нам говорили, что Киев уже давно упал, Харьковщину уже взяли. На территории западной Украины уже раздают российские паспорта. Мы понимаем, что это все ложь, потому что Украина достойно встретила противника в 2022 году, но Украина воюет против столь сильного государства. Мы понимали, что Украина не упала, потому что если бы упала, с нами уже по-другому говорили бы в плену. Нас просто пытались сломать, уничтожить, как личность", — сказал он.

Напомним, Арн, который является коренным жителем Мариуполя, попал в российский плен и рассказал, что его удивило после освобождения.

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