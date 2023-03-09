В подраздел "Гвардии наступления" рвутся даже школьники: как продолжается обучение элитных бойцов

Будущая элита войск пока стреляет осторожно.
В Украине интенсивно готовят штурмовые подразделения "Гвардии наступления". "Лють" — одно из таких элитных подразделений от национальной полиции Украины. Его бойцы от теоретических занятий сегодня перешли к практическим, говорится в ТСН.
Короткими перебежками, прикрывая друг друга, держа рубеж под прицелом – новобранцы вытачивают азы армейской тактики, ведь именно так они будут идти в наступление.
Сформированное на базе опытных бойцов подразделение "Лють" — имеет и тех, кто оружие в руках еще не держал. Они учится военному делу с нуля. Им нужно снарядить автомат, занять стойку, взять мишень на прицел – эту связь они доводят до автоматизма, потому что в реальном бою времени на подумать не будет, рассказывает бойцам инструктор. Сейчас здесь, говорит, важна не скорость, а правильная техника.
Будущая элита войск пока стреляет осторожно. Инструктора обращают внимание на постановку рук, положение тела, исправляют мелкие ошибки. Пули новобранцев не спеша, но точно попадают в мишень, скоро стрельба будет еще точнее и еще быстрее. “Это люди, они совершают ошибки. Без этого никак, правильно? Все ошибаются”, – убеждает инструктор.
Добавляет, что научить воинов с нуля – действительно не сложно, только вопрос времени. “Люди учатся. Самое главное, что они мотивированы”, — убеждает военный.
В "Гвардии наступления" бойцов учат не только штурмовать, но и оказывать первую медицинскую помощь раненым собратьям, когда нужно – и себе.
Элитные штурмовики, как позиционирует это подразделение – это не только о хорошей амуниции, которой обеспечивают «Гвардию наступления». Элитными бойцов делает подготовка к любому сценарию на поле боя. “Справляются! Потому что эти навыки им нужно знать и отрабатывать. Каждая команда, перед тем как она дана, она должна быть показана правильность. То есть, все запоминается физически, понимаете?”, — объясняет инструктор.
Попасть в подразделение могут не все — желающих в Киевской области пока взяли только половину. “Мобилизированные, есть ветераны, есть молодые. Даже школьники пытались подавать анкеты. Есть люди, которые не прошли из-за достижения предельного возраста. И это говорит о том, что люди у нас стремятся защищать страну», – отмечает глава полиции Киевской области Андрей Небитов.
Заявки могут подавать добровольцы от 18 до 55 лет. Также важна физическая выносливость и самое главное – мотивированность.
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