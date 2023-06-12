В подтопленном Херсоне вода спала уже на метр, и тенденция обнадеживает

На улицах остается грязи и мусора, которые быстро пытаются убрать коммунальщики.

В Херсоне уровень воды снижается, по последним данным от ГСЧС, сейчас он на отметке 3 метра 18 сантиметров. За сутки вода упала более метра, говорится в ТСН.

До сих пор затопленными остаются 46 населенных пунктов. С момента подрыва Каховской ГЭС, нашим спасателям, армейцам и волонтерам удалось извлечь из водяной ловушки почти 3 тысячи человек.

Уже восемь погибших в Херсонской области в результате подрыва Каховской ГЭС, об этом сегодня сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. Еще 42 человека считаются пропавшими без вести, в том числе семеро детей.

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Известно о второй жертве и в Николаевской области.

Оккупанты продолжают стрелять по лодкам с гражданскими, которых пытаются эвакуировать с подтопленных территорий. Накануне в результате обстрела 3 человека погибли, 23 получили ранения. 6 человек до сих пор остаются в больнице.

Напомним, что уровень воды и в Каховском водохранилище упал на 9 метров. Люди из населенных пунктов поблизости испытывают проблемы с водой, даже приходится им собирать дождевую воду.

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