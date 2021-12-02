В подвале многоэтажки в Харькове обнаружили десятки килограммов пороха и гранату

В подвале многоэтажки в Харькове обнаружили десятки килограммов пороха и гранату

Смесь была готова к употреблению

20 кг пороха и граната обнаружили в подвале жилого дома в Харькове, но сколько там пролежал боеприпас, неизвестно.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

На опасный тайник натолкнулась жительница дома, которая решила разобрать хлам, чтобы освободить подвал. Во время уборки обнаружила контейнер с неизвестной смесью и ящик с гранатой. Сразу вызвала спасателей.

Саперы говорят, что готов к использованию порох и граната РГД-5, но без контакта с огнем взрыва не произошло бы. Однако опасную находку все равно вывезли на взрывную площадку для ликвидации.

Кто и зачем спрятал ее в подвале многоэтажки, выясняют следователи.

Новости Харькова: в подвале жилого дома обнаружили боеприпас и 20 кг пороха

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