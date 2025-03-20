В погоде произойдут изменения: прогноз от синоптиков на сегодня, 20 марта

В Украину возвращается теплая погода.

Чего ждать украинцам 20 марта и когда по-настоящему будет весна во улице — смотрите на ТСН.ua

Потепление — уже на пороге прогнозирует синоптик Наталья Диденко. Сегодня, 20 марта, в Украине температура воздуха в течение дня повысится до +9+13 градусов.

В то же время синоптик отмечает, что свежий воздух еще задержится в восточных областях Украины. Осадков не предполагается. Ветер наконец-то угомонится и его северо-западные и западные порывы будут в четверг минимальными.

День весеннего равноденствия в Киеве будет солнечным. Ветер северо-западный, слабый.

Ранее народный синоптик Владимир Деркач в комментарии "Главреду" рассказал, какой будет погода в марте, апреле и даже в мае. Вторая декада марта, по словам Деркача, будет теплее, но осадков будет очень мало. Ночью еще будет возможен небольшой "минус", но больше исключения. Днем столбики термометров будут показывать "плюс", иногда даже пересекая отметку в +10°C.

А вот третья декада марта начнется с похолодания. Не исключены дожди средней силы, иногда даже со снегом. Во второй половине этой десятидневки осадки ослабеют, хотя западные ветры еще принесут немного влаги. Так что температура хоть и вырастет, но ожидать стабильного тепла не стоит.

Синоптик говорит, что и в первые дни апреля не стоит ждать настоящего весеннего тепла. Один-два теплых дня будут сменяться на два-три прохладных дня, да еще с осадками. Так будет продолжаться практически до конца этой десятидневки.

Вторая декада апреля разделится на две части: первая будет более влажной и ветреной. Ночью изредка даже возможен небольшой минус, днем — умеренный плюс.

Вторая часть этой декады будет теплее и без осадков.

Третья декада апреля будет такой же теплой, но дальше температура воздуха немного снизится. Пройдут краткосрочные осадки. По словам Деркача, даже начало мая также не принесет настоящего тепла.

Повышение температуры воздуха ожидается только к концу первой десятидневки мая.

Ранее мы писали о том, что четыре области Украины накрыла пылевая буря и сильный ветер с порывами до 20 м/с.

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