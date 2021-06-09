Известие о гибели первоклассника шокировало город.

Полиция разыскивает убийц 8-летнего школьника в Днепропетровской области. Мальчик исчез в Покрове еще неделю назад, но тело его нашли лишь накануне в заброшенном канализационном коллекторе. Правоохранители допросили его маму, однако так и не выяснили, почему она пришла за помощью только через 4 дня после исчезновения мальчика.

Что произошло в Покрове — в материале ТСН.19:30.

8-летний Ибрагим Оглы, говорит директор школы, учился в обычном классе, но имел особые потребности. У парня были проблемы с дикцией и поведением. Впрочем, за год обучения никаких скандалов с участием Ибрагима не было. Наоборот, уверяет руководитель учреждения, парень учился старательно и не пропускал уроки.

То, что ребенок исчез, в школе узнали как и все — 6 июня. Хотя на самом деле мальчик вышел из дома и не вернулся еще за 4 дня до этого. Почему мать так долго тянула с обращением в полицию — пока неизвестно.

"У полицейских тоже есть множество вопросов к этому. Мы располагаем информацией, что мать злоупотребляет алкогольными напитками — возможно это является причиной того, что она обратилась в полицию позже. Сейчас отрабатываем все версии", — отметила пресс-секретарь Нацполиции Днепропетровской области Анна Старчевская.



Тело мальчика кинологи обнаружили в заброшенном канализационном коллекторе. Отсюда в квартиру, где жил ребенок, не более сотни метров. Впрочем, правоохранители обыскивали это место чуть ли не в последнюю очередь.

Новости Украины: в Покрове ищут убийцу 8-летнего школьника, тело которого нашли в коллекторе

Как стало известно из собственных источников — случилось так, потому что мать Ибрагима заверила копов, что проверила уже и заброшенное здание рядом с жильем, и сам коллектор. Когда собаки взяли след и привели кинологов к канализационным сетям — те увидели, что тело ребенка засыпано слоем мусора. Очевидно, чтобы скрыть. Соседи семьи говорят: в последние месяцы маму с ребенком почти не видели.

Сейчас мамы мальчика дома тоже нет, после допроса в полиции она сюда уже не возвращалась. Соседи говорят, 33-летняя летняя женщина не работает и злоупотребляет алкоголем. К ней часто приходят гости и почти каждый раз это заканчивается дракой и приездом патрульных.

Следов насильственной смерти на теле мальчика нет, следовательно — что повлекло его смерть станет известно только после проведения всех экспертиз. В полиции дело уже расследуют как убийство.

Напомним, в Лубенском районе Полтавской области отец жестоко убил своего 6-месячного сына. Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы, однако он обжаловал это решение в апелляционном суде Полтавы.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку