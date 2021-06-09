В Покрове нашли мертвым 8-летнего мальчика: появились новые подробности

В мэрии говорят, что семья никогда не состояла на учете в социальных службах.

Семья 8-летнего Ибрагима Оглы, тело которого 8 июня нашли в коллекторе недалеко от дома в Покрове Днепропетровской области, никогда не состояла на учете в социальной службе.

Об этом ТСН.ua сообщил мэр города Покров Александр Шаповал.



Сейчас тело ребенка находится на судебно-медицинской экспертизе. В то же время правоохранители продолжают осуществлять следственные действия и устанавливать причины смерти ребенка.



Известно, что мама мальчика сообщила о его пропаже только спустя четыре дня. С чем это связано, неизвестно. Мальчик исчез еще 2 июня, когда днем пошел гулять на площадку.

Мэр Покрова говорит, что семья ребенка никогда не стояла на учете в социальных службах.



"Насколько мне известно, эта семья не состояла на учете, как неблагополучная. Все вопросы касательно прощания с ребенком мы взяли на себя за счет городского бюджета и благотворительных пожертвований. Когда именно состоится прощание, сейчас неизвестно, поэтому еще продолжается следствие", — рассказал ТСН.ua мэр Покрова Александр Шаповал.



В свою очередь пользователи Сети, которые якобы знакомы с родителями Ибрагима, утверждают, что с мамой мальчика в некоторых из них нередко возникали ссоры.

Я с ней не один раз скандалила.

Я хорошо знаю Ибрагима. Он посещал наш детский сад. Бродяжничал еще 5-летним ребенком.

Я знаю эту семью. Не очень следили.

В областном главке полиции подробности смерти Ибрагима пока не разглашают. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 ( "Умышленное убийство") УК Украины.



Напомним, что тело ребенка нашли кинологи в одном из коллекторов. Предварительно, на теле следов насильственной смерти не обнаружили.

Тело ребенка достали из люка, который расположен совсем рядом с домом, где жил мальчик. Долгое время его оставляли на месте трагедии, ждали следственную группу и маму ребенка, которая до сих пор не появилась.

Удалось найти тело мальчика с помощью собаки, которая взяла след. Поэтому говорят, что на момент, когда ребенка начали искать с собаками, он мог быть еще жив.

Новости Украины: в городе Покров мальчика, пропавшего неделю назад, нашли мертвым в коллекторе

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