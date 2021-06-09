В Покрове нашли мертвым 8-летнего мальчика: появились новые подробности

В мэрии говорят, что семья никогда не состояла на учете в социальных службах.
Семья 8-летнего Ибрагима Оглы, тело которого 8 июня нашли в коллекторе недалеко от дома в Покрове Днепропетровской области, никогда не состояла на учете в социальной службе.
Об этом ТСН.ua сообщил мэр города Покров Александр Шаповал.
Сейчас тело ребенка находится на судебно-медицинской экспертизе. В то же время правоохранители продолжают осуществлять следственные действия и устанавливать причины смерти ребенка.
Известно, что мама мальчика сообщила о его пропаже только спустя четыре дня. С чем это связано, неизвестно. Мальчик исчез еще 2 июня, когда днем пошел гулять на площадку.
Мэр Покрова говорит, что семья ребенка никогда не стояла на учете в социальных службах.
"Насколько мне известно, эта семья не состояла на учете, как неблагополучная. Все вопросы касательно прощания с ребенком мы взяли на себя за счет городского бюджета и благотворительных пожертвований. Когда именно состоится прощание, сейчас неизвестно, поэтому еще продолжается следствие", — рассказал ТСН.ua мэр Покрова Александр Шаповал.
В свою очередь пользователи Сети, которые якобы знакомы с родителями Ибрагима, утверждают, что с мамой мальчика в некоторых из них нередко возникали ссоры.
- Я с ней не один раз скандалила.
- Я хорошо знаю Ибрагима. Он посещал наш детский сад. Бродяжничал еще 5-летним ребенком.
- Я знаю эту семью. Не очень следили.
В областном главке полиции подробности смерти Ибрагима пока не разглашают. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 ( "Умышленное убийство") УК Украины.
Напомним, что тело ребенка нашли кинологи в одном из коллекторов. Предварительно, на теле следов насильственной смерти не обнаружили.
Тело ребенка достали из люка, который расположен совсем рядом с домом, где жил мальчик. Долгое время его оставляли на месте трагедии, ждали следственную группу и маму ребенка, которая до сих пор не появилась.
Удалось найти тело мальчика с помощью собаки, которая взяла след. Поэтому говорят, что на момент, когда ребенка начали искать с собаками, он мог быть еще жив.