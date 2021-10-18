В полиции рассказали, кто и как будет проверять "ковидные" сертификаты украинцев с 21 октября

В полиции рассказали, кто и как будет проверять "ковидные" сертификаты украинцев с 21 октября

По словам Билошицкого, все данные о вакцинации граждан уже есть в реестре.

Полиция будет проверять сертификаты о вакцинации от коронавируса по QR-коду. Национальная полиция совместно с Минцифрой разработали и начали интеграцию соответствующего программного обеспечения на планшеты полицейских для быстрой проверки сертификатов с "Дії" или просканировав бумажный его вариант.

Об этом первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий сообщил в понедельник, 18 октября, в эфире Сніданку з 1+1.

"Проверять достоверность сертификатов о вакцинации граждан с 21 октября будут работники Госпродпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней на местах, а также сотрудники патрульной полиции Украины. Проверку будут проводить в местах большого скопления людей, где может быть распространение болезни — во время перевозок, посещений заведений, рынков, торговых площадок ", — отметил он.

Билошицкий напомнил, что в бумажных свидетельствах о вакцинации обязательно должны быть реквизиты — информация о виде прививки, количество доз прививки, подпись врача и печать официального учреждения здравоохранения.

"Все данные о вакцинации граждан уже есть в реестре, который также подключен к международным базам. Информация будет проверяться очень тщательно. Работники, которые будут проверять свидетельства о вакцинации, должны убедиться в достоверности свидетельства, ведь известны случаи их подделки", — сказал он.

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Также Билошицкий подчеркнул, что за изготовление и сбыт поддельной медицинской документации правонарушителям может грозить наказание — от штрафа в 17 тысяч гривен до 5 лет лишения свободы. При использовании поддельных справок и сертификатов предусмотрено наказание — от штрафа в размере до 850 гривен до ограничения свободы на срок до 2-х лет.

"Люди, которые заказывают и покупают поддельные сертификаты о вакцинации, в случае обнаружения подделки документа и попытки воспользоваться им, будут привлекаться к ответственности за нарушение картинных условий. Это может быть штраф от 17 до 34 тысяч гривен. В случае, если будет доказано, что лицо, страдающее коронавирусной инфекцией, распространило болезнь, оно может быть привлечено к уголовной ответственности ", — резюмировал он.

Напомним:

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