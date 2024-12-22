В Польше меняют правила трудоустройства для украинцев: что нужно знать

С 1 января 2025 года иностранцы, желающие работать в Польше, обязаны иметь трудовой договор как основную форму трудовых отношений и согласно проекту нового закона

В Польше заявили, что изменяют правила трудоустройства для украинцев. Новые правила начнут действовать уже с 1 января 2025 года. Согласно им, все иностранцы, работающие в стране, должны иметь трудовой договор.

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Согласно им, все иностранцы, работающие в стране, должны иметь трудовой договор. Следовательно, с 1 января 2025 года иностранцы, которые хотят работать в Польше, обязаны будут иметь трудовой договор как основную форму трудовых отношений и согласно проекту нового закона, разрешение на работу в польской компании будет предоставляться только тем иностранцам, которые работают на основании трудовых отношений, что исключает возможность работать по гражданско-правовым договорам, такими как договор доверенности.

Наиболее распространенными формами трудовых отношений для иностранцев станут трудовой договор, назначение на должность, избрание, а также кооперативный трудовой договор. Цель новшества - обеспечить большую стабильность и защиту работников.

Однако для некоторых профессий будут предусмотрены исключения. Например, спортсмены, тренеры и артисты смогут работать по более гибким формам договоров, учитывая специфику их деятельности. Но, учитывая, что новые правила могут стать серьезной проблемой для работодателей, правительство Польши, вероятно, введет переходный период, чтобы обеспечить плавный переход к новым условиям.

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Напомним, что Правительство Польши от 1 июля 2024 года изменило правила, регламентирующие нормы пребывания украинцев на территории страны. Ключевым элементом закона является продление срока легального пребывания украинских беженцев.