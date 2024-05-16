В Польше меняют выплаты для беженцев: что нужно знать украинцам

Какие льготы поляки хотят забрать у украинских беженцев и заробитчан, а также о том, как разные страны Европы борются за украинских беженцев, разбирался ТСН.ua.

Украинским беженцам в Польше – приготовиться. Местное правительство планирует серьезные изменения, в том числе отмена некоторых популярных выплат. Какие льготы поляки хотят убрать, а какие останутся? А также о том, как разные страны Европы борются за украинских беженцев, идет речь в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.ua.

Польша принимается за украинских беженцев и планирует сократить помощь украинцам. Соответствующее решение об изменениях в "Спецзакон о помощи гражданам Украины в связи с войной" опубликовали на странице главы Канцелярии Совета министров Польши 2 апреля. Варшава предлагает продлить срок легального пребывания украинцев в Польше еще почти на год, но есть нюанс – льготы урежут. Изменения в закон заработают уже с 1 июля 2024 года и будут содержать ощутимые для многих изменения.

Сначала начнем о том, чего бояться точно не стоит. Украинцам, скорее всего, продлят временную защиту до 30 сентября 2025 года, но опять же с изменениями. В то же время сохранится ряд предварительных механизмов помощи украинским беженцам.

Какие льготы остаются

Речь идет о следующем: срок легального пребывания на территории Польши для людей со статусом PESEL UKR, временное использование помещений для коллективного проживания граждан Украины; срок действия национальных виз и разрешений на временное пребывание, выданные гражданам Украины и срок действия которых истек после 24 февраля 2022; продолжение доступа к социальным программам, например, программы "Семья 800+"; доступ к рынку труда для украинцев, в частности врачи, стоматологи, медсестры и акушерки из Украины смогут и в дальнейшем получить разрешение на работу по специальности по упрощенной процедуре.

Так что если вы пользуетесь этими механизмами, вам переживать не за что. Впрочем, те изменения, которые запланировали поляки, все же ударят по кошелькам большинства беженцев, и вот почему. В документе предусмотрено: отмена одноразовой денежной помощи вновь прибывшим беженцам в размере 300 злотых, в гривнах это чуть менее трех тысяч, но произойдет изменение системы оплаты за проживание и питание в коллективных центрах – беженцев могут обязать оплачивать свое пребывание по выплате по программе "800 +", а также планируют отменить программу "40+" для владельцев жилья, безвозмездно приютивших у себя дома до 10 беженцев из Украины.

И с этого момента разберемся поподробнее.

Реформа ударит по полякам

Как узнали журналисты ТСН.ua, ударит эта реформа больше всего по полякам, которые все время получали по "40 злотых в сутки" – финансовую помощь за то, что приютили у себя беженцев из Украины. По словам представителя отдела мониторинга и адвокации Украинского дома Александра Пестрикова, именно это изменение точно ударит даже тех, кто об этом мог и не подозревать:

"Правительственные чиновники не до конца понимают масштабы использования программы "40+" неправительственными организациями. Выяснилось, что каждый второй дом беженцев, которыми занимаются общественные организации, финансировался именно так. Обещают, что их передадут в управление воеводам, но какой это будет иметь вид, никто не знает", – отметил он.

Украинские дети в польские школы

Следует сказать, что в Польше вопросы с украинскими беженцами становятся все более зарегулированными. И это не плохо для самой Польши, впрочем, вызывает некоторые неудобства для украинцев. Вот, к примеру, вопрос школ.

В апреле стало известно, что с сентября 2024 все украинские школьники, которые сейчас находятся в Польше, будут вынуждены посещать польскую школу. По данным СМИ, более 60 тысяч украинских детей вообще не охвачены образованием в Польше. Следует сказать, что многие из них все же посещают школу, но чаще всего украинскую и дистанционно, особенно если семья ребенка – из прифронтовых регионов, где очного обучения до сих пор нет или оно ограничено. В польском правительстве уверяют, что содействовать обучению украинских детей просит именно Киев, в частности для этого польские власти предложат родителям и детям учиться на украинском.

Каким будет обучение детей в Польше

Предварительно известно, что для детей в польских школах введут специальные уроки украинского языка. Для этого трудоустроят учителей из Украины, для которых предложат упрощенную процедуру нострификации дипломов.

Также предварительно известно, что украинские дети будут обучать европейской интеграции. В Министерстве образования считают, что эти знания им пригодятся в свете будущего вступления Украины в Европейский Союз.

Предложение вроде бы неплохое, впрочем, многим родителям, особенно тем, кто планирует вернуться в Украину, хотелось бы оставить детей в украинских школах онлайн. Более того, получать выплаты на одного ребенка в сумме 800 злотых будет возможно только, если ребенок будет ходить в польское учебное заведение. Большинство положений закона вступят в силу с 1 июля, но до этого документ еще передадут на рассмотрение в Сенат и на подпись президенту Польши.

Помощь с жильем

Кроме того, в Польше благотворительный фонд Habitat for Humanity Poland реализует программу помощи в аренде жилья для семей, вынужденных выехать из Украины из-за войны. В этом благотворительном фонде можно получить информационное сопровождение и доплату к арендной плате. Стать участником программы могут украинцы, которые: заехали в Польшу после 24 февраля 2022 года и смогут подтвердить это документально, а также находятся на территории Польши и готовы арендовать жилье минимум на 12 месяцев.

Чтобы стать участником программы, украинцы должны иметь минимальный доход домохозяйства, в зависимости от воеводства — от 3000 до 4500 злотых, принадлежат к группе, которая особенно подвергается риску потерять жилье. Кроме того, программа поддержки граждан действует на всей территории Польши. Услуги для беженцев бесплатны, но участники будут возмещать часть расходов, связанных с арендой жилья. К слову, по данным ООН, сейчас в Польше насчитывается примерно 1 млн беженцев, покинувших Украину из-за полномасштабного вторжения РФ.

В Германии все наоборот

А между тем в Германии, где украинских беженцев больше всего в Европе, наоборот выплаты только увеличиваются.

Как передает местное издание, выплаты в этом году должны вырасти на 12%. Объясняют это не столько заботой о переселенцах, сколько инфляцией в стране, но немцы о беженцах не забывают. С 2024 года родители-одиночки или одинокие взрослые вместо 502 евро будут получать 563, на детей до 6 лет будут выделять вместо 318 — 357 евро, от 7 до 14 лет вместо 348 евро будет 390, а от 15 до 18 лет вместо 420 евро на ребенка будут получать 471 евро.

Но никуда не деваются и другие льготы. В частности, это касается жилья. Тем, кому не хватит денег на крышу над головой, предложат оформить субсидию. Для лиц, получающих льготные выплаты на жилье, есть возможность оформить субсидию на оплату коммунальных услуг.

О каких суммах идет речь

Она распределяется в соответствии с количеством членов семьи, проживающих вместе: на одного человека – 415 евро, для двух человек – 540 евро, за каждое следующее лицо – 100 евро.

В то же время изменения будут ждать и украинцев в Чехии. 7 апреля местное министерство внутренних дел предложило разрешить украинцам с временной защитой получить в стране разрешение на длительное проживание, а это уже первый шаг к получению гражданства. Как пояснил министр внутренних дел Вит Ракушан, оформить стандартные разрешения на длительное проживание смогут экономически независимые беженцы – те, кто будет где и за что жить и не будет зависеть от государственной помощи.

"Институт временной защиты для украинских беженцев будет работать и дальше. Некоторые из них хотят остаться в Чехии долгосрочно и иметь ясную перспективу. Поэтому мы предлагаем экономически активным беженцам из Украины возможность получить долговременный тип проживания, подобный тому, который имеют другие иностранцы из стран, что не входят в ЕС", – говорится в сообщении.

Что предлагают украинцам в Чехии

Такое нововведение позволит украинцам возможность претендовать, в частности, на более широкий спектр государственных услуг в Чехии. В рамках длительного пребывания они получат: свободный доступ к рынку труда; биометрическую карточку вместо визовой наклейки; доступ к коммерческому медицинскому страхованию, если беженец не трудоустроен, и возможность регистрации транспортного средства на себя. Из минусов все члены семьи должны перейти в один статус. Например, если мать оформила себе долгосрочное пребывание, то ее ребенок также должен отказаться от временной защиты, которую сейчас предлагают беженцам.

Этот опрос шокирует. Украинцы хотят другое гражданство?

Но несколько поражает еще больше: почти половина опрошенных украинских беженцев, живущих в Германии, Польше и Чехии, хотели бы получить гражданство другой страны. Такие результаты после опроса обнародовали в Киевском международном институте социологии.

Согласно результатам опроса, 45% украинцев — хоть и не подавали документы, но в целом рассматривают такой вариант, 7% — утверждают, что у них уже другое гражданство, кроме украинского, 12% уже подали документы и ждут решения, 34% украинцев — не подавались на другое гражданство и не планируют этого делать.

В то же время почти две трети, а это 64% украинских беженцев, покинувших Украину после 24 февраля 2022 года, довольны своей нынешней жизнью, вернутся ли они в Украину, еще не определились – ответы разделились 50 на 50.

УКРАИНЦЫ, ВНИМАНИЕ! В Польше меняют выплаты для беженцев!

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