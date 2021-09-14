В Польше назвали сроки отказа от российского газа

А США в очередной раз заявили, что "Северный поток-2" — это ошибочный проект для всей Европы.

Польша полностью откажется от российского газа в 2023 году. Об этом накануне запуска скандального газопровода "Северный поток-2" заявил полномочный представитель правительства Польши Петр Наимский.

Об этом говорится 14 сентября в сюжете ТСН.19:30.

Политик выразил надежду, что газопровод Baltic Pipe заработает уже через год. Им Польша планирует получать топливо из Норвегии. И далее контракт с российским "Газпромом" они не будут продлевать.

Между тем в Государственном департаменте США в очередной раз заявили: "Северный поток-2" — это ошибочный проект для всей Европы. Такую позицию официального Вашингтона высказал старший советник по энергетической безопасности Госдепа США. В эксклюзивном интервью ТСН Амос Хохштайн заявил, что "Северный поток-2" — это продолжение намерений России подорвать безопасность Украины уже не военными, а экономическими мерами.

В то же время представитель Госдепа отметил, что когда нынешняя администрация пришла к власти, остановить "Северный поток-2" уже было невозможно. Поэтому сейчас США вместе с партнерами готовят контрмеры на случай недружественных действий "Газпрома".

Новости мира: Польша полностью откажется от российского газа в 2023 году

"Переговоры о контрмерах мы ведем у себя дома, здесь с украинским правительством, с Германией, но вы понимаете, что мы не намерены объявлять их публично. Впрочем, у меня есть надежда, что они не понадобятся. Моя надежда, что Россия услышала Ангелу Меркель, которая заявила и в Киеве, и в Москве, что Берлин настроен, чтобы транзит газа через Украину продолжился даже после запуска СП2", — сказал он.

Напомним

Строительство российского газопровода в обход Украины — "Северного потока-2" — завершено. Об этом сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Там рассчитывают, что уже в октябре запустят трубопровод в эксплуатацию. Хотя компания-оператор, которая, собственно, его строила, говорит о конце года.

Об этом сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Там рассчитывают, что уже в октябре запустят трубопровод в эксплуатацию. Хотя компания-оператор, которая, собственно, его строила, говорит о конце года. В свою очередь Украина хочет вынести вопрос запуска "Северного потока-2" на нормандский формат.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку