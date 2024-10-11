В Польше определили категорию украинцев, которых без всяких условий будут депортировать: видео

Кого будут высылать из Польши в страны происхождения – в эксклюзиве TSN.UA.

Второго шанса не будет! В Польше определили категорию украинцев, которых без всяких условий будут депортировать. Таким людям будет запрещен повторный въезд в Шенгенскую зону на определенный срок. Кого именно будут высылать из Польши в страны происхождения – в эксклюзиве TSN.UA.

Депортация иностранцев

Пограничная служба Польши усиливает меры в отношении нарушивших закон иностранцев. После отбывания наказания таких лиц будут высылать из Польши в страны происхождения с запретом на въезд в Шенгенскую зону. Об этом сообщает местное издание inPoland. Речь идет о том, что иностранцев, которые, к примеру, организовали незаконное пересечение границы или управляли транспортным средством в состоянии опьянения, будут сажать на самолет в страну происхождения или отправлять в центр для иностранцев под охраной для дальнейшей депортации.

"Таким лицам будут запрещать въезд в страны Шенгена", – пишет издание.

Как сообщили пограничники, у многих иностранцев, осужденных за эти преступления, истекает срок отбывания наказания. Быстрая депортация иностранцев способствует сотрудничеству Пограничной службы с исправительными учреждениями. Сотрудники тюрем передают информацию пограничникам о каждом иностранце, который заканчивает отбывать наказание. И хотя такая практика существует давно, сейчас пограничники активно взялись за иностранных нарушителей.

Депортировать лиц с иностранным гражданством, представляющих угрозу государственной безопасности, осужденных за деятельность в преступной группировке и тех иностранцев, которые неоднократно нарушали закон. Таким людям будет запрещен повторный въезд в Шенгенскую зону на срок до 10 лет.

К слову, в прошлом году более 17 тысяч иностранцев совершили преступления в Польше. Это почти на 2 с половиной тысячи больше по сравнению с 2022 годом.

Счастливые обладатели документов

Тем временем украинцы из-за границы делятся и хорошими новостями. Мужчинам, подлежащим призыву, начали выдавать паспорта. Об этом рассказывают счастливые обладатели документов.

Прошло около полугода со времени, когда государственное предприятие "Документ" приостановило выдачу паспортов военнообязанным мужчинам за границей. В ведомстве это объясняли "техническими неисправностями". На днях оформленные документы наконец-то начали выдавать. Однако пока только в "тестовом режиме" и при наличии у заявителей военно-учетных документов, пишет "Радио Свобода".

Официально об устранении "технических неисправностей" и возобновлении выдачи документов при условии, что заявитель обновил данные, например, в приложении "Резерв+", в ГП "Документ" не сообщалось. Однако получить новые документы действительно можно. Об этом свидетельствуют многочисленные письма с практически идентичной формулировкой, которые получают те, кто ожидает документов в Чехии.

Изменения для украинцев в Польше

Напомню, что недавно президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон о помощи гражданам Украины по временной защите. Об этом сообщали польские СМИ. Закон продлевает законность пребывания в Польше украинских беженцев до 30 сентября 2025 года. В предварительной версии документа срок действия временной защиты граждан Украины истекал 30 июня 2024 года. Также поправка предусматривает изменения в выплатах гражданам Украины на воспитание и помощь по программам "800+" (ежемесячное пособие на ребенка в размере 800 злотых) и "хороший старт" (одноразовое пособие в размере 300 злотых) в соответствии с тем, учится ли ребенок в заведении образования Польши. Это означает, что украинские дети в Польше, которые учились дистанционно в украинских школах и не посещали польские учебные заведения, теперь будут вынуждены это делать, чтобы не потерять помощь.

Отменяется компенсация для арендодателей

Также с 1 июля 2024 года отменили льготы, связанные с компенсацией расходов на проживание и питание беженцев, понесенных частными арендодателями. А финансирование поддержки в виде проживания и питания для беженцев из Украины, находящихся в особо затруднительном положении, возможно только на основании заключенного договора с местным воеводой или органом местного самоуправления.

Как получить PESEL?

Другим важным нововведением в законопроекте о помощи украинцам есть возможность изменения статуса пребывания украинцев в Польше: с нынешней временной защиты на временное пребывание до трех лет. Для этого нужно будет актуализировать свои данные в базе PESEL UKR (польская идентификационная система, UKR – предназначена для украинцев), подать соответствующую просьбу в электронном виде к воеводе по месту жительства. В то же время, этот закон вводит новое правило подтверждения личности гражданина Украины, претендующего на получение номера PESEL в Польше. В частности, единственным способом подтверждения лица будет считаться предъявление действительного проездного документа гражданина Украины, а заявку на PESEL нужно будет подавать "немедленно по прибытии" в страну.

Украинцев депортируют?

Еще раньше некоторые европейские страны заговорили о возможном отказе в предоставлении вида на постоянное проживание и соцпомощи украинцам призывного возраста. А некоторые намекали и на депортацию. В свою очередь, в Швейцарии была публично выражена позиция относительно необходимости возвращения в Украину военнообязанных мужчин-беженцев. Об этом сообщала швейцарская преса. Власти Швейцарии считают, что мужчины, имеющие военную обязанность в Украине, не могут рассчитывать на статус защиты, поскольку этот статус предназначен преимущественно для женщин, детей и пожилых людей, нуждающихся в особой защите. Об этом заявлял советник Свободной демократической партии страны Кристиан Вассерфален.

Более того, по его словам, Швейцария должна помочь Украине решить проблему с избытком кадров в военной сфере.

В то же время глава Украинского общества в Швейцарии Андрей Лужницкий считает такие высказывания циничными и рассматривает их как "нравственно-политическое заявление о банкротстве".

В свою очередь, советница отдела политики гражданства и миграции МВД Эстонии Аннели Уикс заявляла, что правительство страны не планирует принудительно возвращать в Украину граждан, сбежавших из-за полномасштабной войны и законно проживающих в Эстонии. Это касается и мужчин призывного возраста.

Более резкие заявления раздаются из уст чиновников Словакии. Министр обороны страны Роберт Калиняк заявил, что нужно говорить не об отправке войск НАТО в Украину, а о возвращении украинских мужчин из-за границы. Он добавил, что, по его мнению, самая большая помощь украинской армии – это люди.

По словам Калиняка, под закон о мобилизации подпадают около 300 тысяч украинских мужчин, покинувших территорию Украины после начала полномасштабной войны. Министр обвинил западные страны и словацкую оппозицию в том, что призывы об увеличении помощи украинским военным якобы приводят к эскалации.

А вот вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявлял, что страна не будет выдавать Украине беженцев, в частности, мужчин призывного возраста. Он отмечал, что каждый беженец из Украины в Венгрии – это свободный человек, который сам будет решать, оставаться ли здесь, переехать на Запад или вернуться назад.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: В Польше определили категорию украинцев, которых будут депортировать!

Напомним, Европейский Союз временно откладывает введение новой IТ-системы пограничного контроля – Entry/Exit Scheme (EES) для граждан стран, не являющихся членами ЕС.

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