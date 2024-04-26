В Польше сделали новое заявление по поводу военнообязанных украинцев: подробности скандала

Украинцев из Польши не будут выгонять, есть у них действительный паспорт или нет. Министр внутренних дел Польши уточнил заявление министра обороны. Закон, позволяющий беженцам из Украины жить в Польше – продлят, но с изменениями.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Яны Слесарчук.

В Польше сделали новое заявление по военнообязанным украинцам

Министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский сегодня то ли опровергает, то ли просто уточняет заявление министра обороны Владислава Косиняка-Камыша. Тот заявлял, что военнообязанные украинские мужчины, у которых выйдет срок пребывания в стране, будут депортированы, а их право на пребывание в Польше не возобновят.

Теперь новая информация от польского МВД: сейчас готовят изменения в закон, который позволяет украинцам оставаться в Польше. А пока его не примут - никого из страны не выгонят. Даже если за это время закончится действие загранпаспорта.

"Все решения в отношении граждан Украины, проживающих в Польше, относятся к специальному акту. Недавно мы продлили действие этого закона до 30 июня, а через несколько дней подадим новую редакцию этого закона, которая урегулирует все эти вопросы", - говорится в сообщении.

Заявления украинской власти

Новый украинский закон о мобилизации еще не вступил в действие, а министерство иностранных дел Украины на днях заявило - временно не будет предоставлять за рубежом консульские услуги гражданам Украины мужского пола.

"Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной. Именно поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению истинного отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Это будет честно", - заявил Кулеба.

Это заявление МИД по времени совпадает с другим - уже от ГП "Документ", которое объявляет: по техническим причинам уже готовые паспорта украинцам за рубежом не выдает.

Правда впоследствии уточняет: всем мужчинам, которые подали заявки на паспорта до 25 апреля, документы выдадут сразу после того, как устранят технические неисправности в своей системе. Но к этому разъяснению, потом добавляет со ссылкой на постановление Кабмина - заявки они могут принимать заграницей, но выдавать паспорта будут только в Украине.

Кто сможет получить паспорта за границей

Категории, которые смогут получить паспортные документы за рубежом:

люди с инвалидностью;

опекуны над лицами с инвалидностью;

родители детей с инвалидностью;

лица, нуждающиеся в постоянном уходе;

сопровождающие тяжелобольных детей;

лица из составных сил обороны и сохранности;

пострадавшие в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины, выехавших на лечение за границу.

И застрявшие паспорта мужчин в ГП "Документ", и решение МИДа по непредоставлению консульских услуг — все это вызывает возмущение и бурное обсуждение в соцсетях. По мнению правозащитников, у украинских консульских учреждений нет юридического права самовольно отказывать в услугах отдельным категориям граждан.

Украинцы в Польше

Какая еще страна готова вернуть украинцев домой

О готовности помочь Украине отправлять украинцев мужского пола призывного возраста вслед за польским министром обороны заявил и министр обороны Литвы. Однако как это будут делать — не объяснил, наоборот: сказал, что конкретных мер Литва не рассматривает и следит за Польшей.

Спикер Еврокомиссии и немецкое министерство иностранных дел отказались участвовать в разделении украинцев за рубежом по половому признаку. В Германии заявили: действительного паспорта для того, чтобы оставаться в государстве, гражданам Украины иметь не обязательно.

По данным Евростата, по состоянию на январь в странах ЕС проживает почти 860 тысяч взрослых мужчин-украинцев.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 18:00 за 26 апреля 2024 года | Полный выпуск новостей

Напомним, 24 апреля министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста.

Читайте также: